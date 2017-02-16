В краевой столице пройдет фотовыставка «Ступени»

16.02.2017 15:56:56 (GMT+12)
Гостей и жителей полуострова приглашают посетить фотовыставку «Ступени», на которой будут представлены работы молодых авторов фотостудий «Ракурс» и «Ритм» Камчатского центра детского и юношеского технического творчества.
Открытие выставки состоится 16 февраля в 17:00 в Малом зале Камчатского краевого художественного музея.
В экспозиции будут представлены 73 работы юных фотохудожников в самых разных жанрах: портрет, пейзаж, репортажной и стрит фотографии, сканографии и других.
Выставка будет работать до 19 марта.
Подробная информация по телефону: 8(415-2)42-42-89.
Выставка организована Камчатским центром народного творчества, народным фотоклубом «Камчатка», Камчатским краевым художественным музеем при поддержке Министерства культуры Камчатского края.
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