В краевой столице пройдет фотовыставка «Ступени»

16.02.2017 15:56:56 (GMT+12)

В краевой столице пройдет фотовыставка «Ступени»

Гостей и жителей полуострова приглашают посетить фотовыставку «Ступени», на которой будут представлены работы молодых авторов фотостудий «Ракурс» и «Ритм» Камчатского центра детского и юношеского технического творчества.
Открытие выставки состоится 16 февраля в 17:00 в Малом зале Камчатского краевого художественного музея.  

В экспозиции будут представлены 73 работы юных фотохудожников в самых разных жанрах: портрет, пейзаж, репортажной и стрит фотографии, сканографии и других.

Выставка будет работать до 19 марта.

Подробная информация по телефону: 8(415-2)42-42-89.

Выставка организована Камчатским центром народного творчества, народным фотоклубом «Камчатка», Камчатским краевым художественным музеем при поддержке Министерства культуры Камчатского края.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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