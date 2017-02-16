В Палане пройдет презентация переиздания редкой монографии Михаила Сергеева «Корякский национальный округ»

16.02.2017 15:56:56 (GMT+12)
В Корякской централизованной библиотечной системе имени Кеккетына презентуют новое издание книги Михаила Сергеева «Корякский национальный округ». Книгу переиздали небольшим тиражом (50 экземпляров) Людмила Каюрова и Александр Суворов. Ранее книгу предоставляли читателям в электронном виде, так как единственный экземпляр находится в ветхом состоянии.
Весь тираж передадут в дар библиотекам и школам округа. Презентация нового издания монографии состоится 21 февраля в 16-00. Людмила Каюрова расскажет о том, как готовилось издание, а гости мероприятия смогут сравнить, каким Корякский округ стал за прошедшие 83 года.
Добавим, что Корякская ЦБС им.Кеккетына на протяжении многих лет является одним из центров изучения и популяризации литературы об одном из самых отдаленных уголков России – Корякском округе. В фондах библиотеки много изданий, представляющих интерес для всех, кто увлекается изучением природы, истории и социально-экономических условий Корякского округа. Одной из таких редких книг является монография Михаила Алексеевича Сергеева «Корякский национальный округ», изданная в 1934 году.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
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