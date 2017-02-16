Депутаты Камчатского края просят главу российского Правительства дать возможность регионам самостоятельно определять орудия лова для морского прибрежного промысла лосося

16.02.2017 15:56:59 (GMT+12)

Шестая сессия Законодательного Собрания Камчатского края под руководством Валерия Раенко приняла обращение к Председателю Правительства России. Народные избранники просят Дмитрия Медведева наделить региональные комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб правом определять орудия и способы добычи биоресурсов на прибрежных морских участках.



Как сообщил вице-спикер краевого парламента Роман Гранатов, речь идет о возможности вводить частичный временный запрет на использование жаберных сетей промышленными рыболовецкими предприятиями. «Обращение разработано в целях сохранения уникальной популяции тихоокеанских лососей. Необходимость введения ограничений на использование жаберных сетей обусловлена тем, что в последние годы наблюдается тенденция к увеличению использования жаберных сетей при промышленном рыболовстве взамен традиционных ставных неводов. Контроль за правильностью использования сетей значительно затруднен. Зачастую сети выставляются на всю длину рыбопромыслового участка – это порядка 2 километров. Иногда в шахматном порядке, что порою полностью преграждает проход лососей на нерест. Бывают случаи, когда при волнении сети отрываются и свободно дрейфуют. Запутываясь, в них погибают птицы и морские животные. Есть вероятность наматывания сетей на винты судов, находящихся в этих районах, что создает угрозу безопасности мореплавания», - сказал Гранатов. Он добавил, что инициатива поддержана рыбацким сообществом Камчатки и одобрена Дальневосточным научно-промысловым советом. Вице-спикер подчеркнул, что предлагаемые ограничения касаются только промышленного рыболовства и не будут распространяться на рыболовство коренными малочисленными народами, а также на спортивно-любительское рыболовство. Ограничения предлагается использовать в отдельных районах в оперативном порядке исходя из промысловой обстановки для пропуска лосося на нерест.



Валерий Раенко добавил, что речь идет о том, чтобы дать право региональным комиссиям по регулированию промысла рыбы самим решать, где можно применять жаберные сети, а где нет. «Условия промысла в разных районах Камчатки разные. Рельеф дна разный. На ряде участков побережья промысел ставными неводами невозможен из-за мощных приловов и отливов. Там, где есть возможность использовать ставные щадящие невода лучше работать ими, и не выстраивать из сетей непреодолимые преграды для прохода лосося на нерест», - сказал Раенко.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

