Депутаты Камчатского края просят главу российского Правительства дать возможность регионам самостоятельно определять орудия лова для морского прибрежного промысла лосося

16.02.2017 15:56:59 (GMT+12)

Депутаты Камчатского края просят главу российского Правительства дать возможность регионам самостоятельно определять орудия лова для морского прибрежного промысла лосося

Шестая сессия Законодательного Собрания Камчатского края под руководством Валерия Раенко приняла обращение к Председателю Правительства России. Народные избранники  просят Дмитрия Медведева наделить региональные комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб правом определять орудия и способы добычи биоресурсов на прибрежных морских участках.

Как сообщил вице-спикер краевого парламента Роман Гранатов, речь идет о возможности вводить частичный временный запрет на использование жаберных сетей промышленными рыболовецкими предприятиями. «Обращение разработано в целях сохранения уникальной популяции тихоокеанских лососей. Необходимость введения ограничений на использование жаберных сетей обусловлена  тем, что в последние годы наблюдается тенденция к увеличению использования жаберных сетей при промышленном рыболовстве взамен традиционных ставных неводов. Контроль за правильностью использования сетей значительно затруднен. Зачастую сети выставляются на всю длину рыбопромыслового участка – это порядка 2 километров. Иногда в шахматном порядке, что порою полностью преграждает проход лососей на нерест. Бывают случаи, когда при волнении сети отрываются и свободно дрейфуют. Запутываясь, в них погибают птицы и морские животные. Есть вероятность наматывания сетей на винты судов, находящихся в этих районах, что создает угрозу безопасности мореплавания», - сказал Гранатов. Он добавил, что инициатива поддержана рыбацким сообществом Камчатки и одобрена Дальневосточным научно-промысловым советом. Вице-спикер подчеркнул, что предлагаемые ограничения касаются только промышленного рыболовства и не будут распространяться на рыболовство коренными малочисленными народами, а также на спортивно-любительское рыболовство. Ограничения предлагается использовать в отдельных районах в оперативном порядке исходя из промысловой обстановки для пропуска лосося на нерест.

Валерий Раенко добавил, что речь идет о том, чтобы дать право региональным комиссиям по регулированию промысла рыбы самим решать, где можно применять жаберные сети, а где нет. «Условия промысла в разных районах Камчатки разные. Рельеф дна разный. На ряде участков побережья промысел ставными неводами невозможен из-за мощных приловов и отливов. Там, где  есть возможность использовать ставные щадящие невода лучше работать ими, и не выстраивать из сетей непреодолимые преграды для прохода лосося на нерест», - сказал Раенко.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

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