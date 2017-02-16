"Несчастливая" восьмёрка от мобильного банка

16.02.2017 14:24:41 (GMT+12)
Злоумышленник, воспользовавшись найденным сотовым телефоном через «Мобильный банк» похитил деньги со счета потерпевшей.
Как сообщалось ранее, в полицию обратилась 50-летняя жительница Елизова.
По словам заявительницы, накануне она потеряла свой сотовый телефон.
Спустя несколько часов с её банковского счета сняли восемь тысяч рублей – максимальная сумма снятия в сутки через «Мобильный банк».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники елизовского уголовного розыска установили
и задержали подозреваемого, которым оказался 19-летний местный житель.
Похищенные деньги он потратил, а сотовый телефон выбросил.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении молодого человека уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Полиция еще раз напоминает гражданам, что при утере или краже мобильного аппарата, сразу позвоните по телефону, указанному на банковской карте и заблокируйте номер, к которому привязаны счета, поменяйте пароли к аккаунтам в социальных сетях – это позволит Вам избежать любых неприятностей и исключит возможность того, что Вы станете жертвой преступления.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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