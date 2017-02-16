Приговор насильнику

16.02.2017 14:18:44 (GMT+12)
Собранные следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора ранее судимому за изнасилование 33- летнему жителю ЗАТО города Вилючинска.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование) и ч.1 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Следствием и судом установлено, что 3 октября 2016 года обвиняемый пригласил к себе в квартиру свою знакомую (1984 года рождения), где предложил ей вступить в половую связь.
Получив отказ, злоумышленник, угрожая применением насилия, в том числе связать руки и заклеить рот липкой лентой (скотчем), ударив женщину по лицу, совершил ее изнасилование и насильственные сексуального характера.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.
Елена МАТАФОНОВА,старший помощник руководителя следственного управления
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