Евгений Новоселов в краевом парламенте займется решением экологических проблем региона

16.02.2017 13:32:11 (GMT+12)

Евгений Новоселов избран заместителем председателя комитета краевого парламента по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности. Такое решение по представлению фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняла шестая сессия Законодательного Собрания Камчатского края.



Новоселов будет работать на посту зампреда комитета на неосвобожденной основе. Валерий Раенко сообщил, что депутаты приняли во внимание серьёзный руководящий опыт Новоселова и компетентность в вопросах природоохраны. «Он прекрасно понимает проблемы, которые стоят перед нами в сфере природопользования и природоохранны, которые необходимо решать. Он внес большой вклад в развитие региона в составе президиума Политсовета партии. Принятое сегодня обращение сессии к Дмитрию Медведеву мы готовили уже с участием Евгения Аликовича. Уверен, он принесет большую пользу в решении экологических проблем нашего края. С его приходом комитет стал мощнее», - сказал Валерий Раенко. Добавлю, что накануне на заседании фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» спикер краевого парламента Валерий Раенко вручил Евгению Новоселову удостоверение народного избранника.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.