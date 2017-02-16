Ремонт домов культуры и новые спортивные объекты: депутаты внесли дополнения в текущий бюджет Камчатского края

16.02.2017 13:32:11 (GMT+12)

16 февраля состоялась 6 сессия Законодательного Собрания Камчатского края под председательством Валерия Раенко. Народные избранники рассмотрели 28 вопросов, приняли 15 законов Камчатского края. Как сообщил председатель краевого парламента, одним из главных в повестке стал вопрос о поправках в бюджет Камчатского края на 2017 год. Дополнительно выделяются значительные суммы для решения вопросов и проблем в сфере ЖКХ – это почти миллиард рублей. Дополнительно выделяются на спорт 195 млн рулей, на сферу культуры 145 млн рублей, на образование 116 млн рублей, на строительство жилья 239 млн рублей, на переселение из аварийного фонда 31 млн рублей. Валерий Раенко сообщил, что на эти средства в том числе планируется реализовать актуальные и ожидаемые жителями проекты. «Серьёзный блок запланирован по линии министерства культуры. Это, прежде всего, ремонт целого ряда наших домов культуры. 70 млн выделено на реконструкцию ДК СРВ, 7 млн на ремонт ДК в селе Манилы, выделены более 260 млн рублей на ремонт Дома офицеров Российской Армии с последующим перепрофилированием в краевой Дом молодежи. Думаю, что это позволит проводить мероприятия в сфере молодежной политики на должном уровне и послужит сплочению молодежи. Серьезные работы запланированы в сфере физкультуры и спорта, я уже приводил цифру – 195 миллионов рублей выделены дополнительно. На эти средства будут запроектированы два ФОКа с плавательными бассейнами – на месте бывшего стадиона Водник и на улице Ленинградской. Почти 24 млн выделяются на проектирование и начало строительства тренировочного центра для сборных страны по зимними видам спорта под Авачинским перевалом. А для развития массовой физкультуры мы выделили 30 млн на строительство футбольных полей по краю и 9 млн на обустройство комплексов для сдачи норм ГТО. Вернулась старая добрая традиция, я думаю, это во благо нашему подрастающему поколению», - сказал Валерий Раенко. По его словам, также выделены 235 млн на строительство трубопровода от Верхнепаратунских источников для теплоснабжения объектов ТОР в Паратунском кластере. 20 млн рублей будут направлены на приобретение жилья оленеводам.



«То есть мы совместно с правительством Камчатского края продолжаем реализовывать программу, с которой шли на выборы в сентябре прошлого года. Основная масса пожеланий граждан касалась как раз благоустройства, ремонта и строительства спортивных и культурных объектов. На этой сессии депутатский корпус финансово поддержал именно те объекты, которые больше всего интересовали граждан. Это работа будет продолжена, и по итогам года мы обязательно отчитаемся перед избирателями», сказал Валерий Раенко.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.