Реализация партийного проекта «Детские сады-детям» в Камчатском крае

16.02.2017 13:32:08 (GMT+12)

С целью создания условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование, предоставления качественного дошкольного воспитания и образования в соответствии с потребностями населения Правительством Камчатского края принимаются меры, направленные на развитие дошкольного образования. Все направления деятельности совпадают с основными задачами партийного проекта «Детские сады-детям».



В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации № 599 за последние три года проведена работа по созданию новых дошкольных мест как путем строительства новых образовательных организаций, в том числе и взамен ветхих зданий, так и за счет использования внутренних резервов системы образования, развития альтернативных форм дошкольного образования.



В Камчатском крае реализуется распоряжение Правительства Камчатского края от 01.03.2013 года № 82-РП «Об утверждении региональной поэтапной программы («дорожная карта») по ликвидации очерёдности в дошкольные образовательные учреждения в Камчатском крае».



Данной «дорожной картой» предусмотрен ряд мероприятий, в том числе:



строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций;



создание дополнительных мест в образовательных организациях с использованием внутренних резервов системы образования;



развитие негосударственного сектора дошкольного образования.



С 2013 года Камчатский край принял участие в проекте по модернизации региональных систем дошкольного образования, в рамках данного проекта предоставлена федеральная субсидия в размере 424 391,9 тыс. рублей.



За период с 2013 по 2015 годы дополнительно создано 1580 дошкольных мест, в том числе за счет строительства новых дошкольных образовательных организаций – 700 мест.



В 2013 году был введен в эксплуатацию детский сад «Ласточка» на 260 мест в Елизовском муниципальном районе.



Реконструкция детского сада позволила увеличить проектную мощность (135 мест) до 160 мест и создать современные условия для реализации программ дошкольного образования.



В 2014 году был введен в эксплуатацию детский сад «Россияночка» на 220 мест в Петропавловске-Камчатском.



В 2015 году принял детей детский сад «Росинка» на 220 мест в г. Вилючинске.



В результате принимаемых мер, направленных на развитие дошкольного образования, ежегодно с 2012 года очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет в детские сады полностью ликвидирована.

Актуальным остается вопрос о предоставлении мест в дошкольных организациях детям в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (актуальный спрос) - 483 человека.



Для решения данного вопроса в Камчатском крае реализуется межведомственный план по содействию развитию конкуренции (отраслевой рынок дошкольное образование) на 2015-2017 годы.



Реализует проект «Развитие негосударственного сектора в предоставле-нии услуг дошкольного и дополнительного образования, а также по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»

Предусмотрена поддержка индивидуальных предпринимателей, оказы-вающих услуги в сфере присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, на конкурсной основе.



За период 2013-2015 гг. 9 индивидуальных предпринимателей получили субсидию в размере 1 млн. рублей каждый в целях возмещения части затрат, связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста.



В 2015 году в рамках, поступившей субсидии из федерального бюджета на модернизацию региональных систем дошкольного образования, в Петропавловске-Камчатском городском округе приобретено нежилое помещение в жилом доме для сдачи в аренду индивидуальному предпринимателю по «0» ставке, в котором функционируют группы по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста на 50 мест. Данный вид поддержки позволил сократить расходы предпринимателя по аренде помещения и как следствие снизить стоимость родительской платы.



В целях создания равных возможностей обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-школьного образования Министерством образования и науки Камчатского края предоставляется субсидия из краевого бюджета на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.



В соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами фи-нансового обеспечения в 2015 году составило 2000,65 тыс. рублей, в 2016 году выделено и освоено средств на сумму 4246,394 тыс. рублей, в 2017 году предусмотрено 5204,25 тыс. рублей.



В соответствии с Законом Камчатского края разработан порядок предоставления компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае (у индивидуальных предпринимателей), реализующих образовательную программу дошкольного образования.



В целях возмещения затрат за содержание детей при реализации альтернативных форм дошкольного образования в Петропавловск-Камчатском городском округе и в Елизовском муниципальном районе предоставляется субсидия в соответствии с Постановлением администрации Петропавловск – Камчатского городского округа от 28.03.2013 № 858 и Постановлением Администрации Елизовского муниципального района 06.02.2017 № 164.



Сформирован реестр индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, доля индивидуальных предпринимателей в общем количестве дошкольных организаций составляет 14,3 % (20 субъектов). Услугами индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход, охвачено 375 детей, образовательными услугами 50 человек.



В Камчатском крае успешно реализуется проект «Билдинг-Сад», который прошел официальную защиту в Агентстве Стратегических Инициатив в Москве на Наблюдательном Совете, одобрен Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и рекомендован к применению во всех регионах Российской Федерации.



Положительный опыт осуществления данного проекта в Петропавловске- Камчатском в 2015 году (выкуплено нежилое помещение общей площадью 867,7 кв.м. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, для организации дошкольных групп на 150 мест) позволил реализовать проект «Билдинг сад» в Елизовском муниципальном районе. В марте 2017 года предполагается открытие дошкольных групп для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на базе встроенного помещения площадью 200 квадратных метров в доме – новостройке по адресу: г. Елизово, ул. Гришечко. На реализацию данного проекта в 2016 году выделены средства краевого бюджета в размере 20000,00 тыс. рублей. Данное помещение планируется для сдачи в аренду индивидуальному предпринимателю по «0» ставке, что позволит предоставлять услуги дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет при не высокой стоимости родительской платы.

В 2016 году продолжена работа по созданию новых мест в дошкольных учреждениях и создание в имеющихся учреждениях условий, отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.



В 2016 году сдан в эксплуатацию «Сельский учебный комплекс в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района» на 180 ученических, 65 дошкольных и 20 интернатных мест. Это позволило перевести дошкольную организацию из ветхого здания в современное.



В 2016 году была продолжена работа по сейсмоукреплению двух муниципальных дошкольных образовательных организаций.



За счет использования внутренних резервов дошкольных учреждений создано 1247 мест.



С ноября 2013 года Камчатский край является пилотной площадкой по внедрению государственной информационной системы «Сетевой город».



С 1 января 2014 года с целью единообразного осуществления учета детей, подлежащих обучению по программам дошкольного образования, во всех 14 муниципальных районах (городских округах) услуга «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» осуществляется с использованием государственной информационной системы «Сетевой город».



Это позволяет осуществлять сбор и обработку в автоматическом режиме информации о системе дошкольного образования на региональном и федеральном уровнях.



Ежедневно Министерство образования и науки Камчатского края формирует отчетные данные в части обеспечения детей дошкольным образованием в Камчатском крае на основе данных муниципальных районов и городских округов, содержащихся в ГИС «Сетевой город».



В 2017 году будет сформирована информация об индивидуальных предпринимателях в ГИС «Сетевой город», что позволит обеспечить отображение объекта на карте и в списке организаций при выборе услуги «Запись в детский сад» на Официальном интернет-портале государственных услуг gosuslugi.ru и на интернет-портале Госуслуги Камчатского края gosuslugi41.ru.



Модернизация региональной системы дошкольного образования включает постепенное внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155.



Реализация ФГОС ДО позволяет обеспечить равные условия получения качественного дошкольного образования для каждого ребенка дошкольного возраста вне зависимости от месторасположения дошкольных образовательных организаций и численности воспитанников в них.



100 % образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, утвердили и реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 14 муниципальных образованиях (100%) организовано предоставление информационной поддержки реализации ФГОС ДО, ведется методическое сопровождение, регулярно проводятся мероприятия на местном уровне, в том числе в дистанционном формате, по вопросам ФГОС ДО.



Доля руководящих и педагогических кадров, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО (в общей численности педагогических и руководящих работников), на 31 декабря 2016 года составляет 100 %. В целях обеспечения теоретической и практической готовности руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО курсов повышения квалификации прошли 2122 работника системы дошкольного образования Камчатского края.



В течение трех последних лет на развитие и поддержку профессиональ-ной сферы дошкольного образования в Камчатском крае были выделены и исполнены средства краевого бюджета в размере 7 млн. рублей.



С учетом вновь введенных мест в сферу дошкольного образования за указанный период было привлечено около 300 педагогических работников.



Создание новых мест для детей дошкольного возраста в организациях, реализующих программы дошкольного образования, позволило привести в соответствие предельную наполняемость групп с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и сохранить 100 % охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 7 лет.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».