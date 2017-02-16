Десятый краевой фестиваль «Россия начинается с Камчатки» откроют в колледже искусств

16.02.2017 13:32:08 (GMT+12)
Краевой фестиваль исполнителей на народных инструментах «Россия начинается с Камчатки» пройдёт в колледже искусств. Откроет фестивальную программу “Праздник баяна и аккордеона” 17 февраля. Начало в 18 часов. На следующий день в 13 часов начнутся прослушивания младшей группы инструменталистов. В воскресном прослушивании, 19 февраля с 10 часов, будут задействованы оркестры и ансамбли.
Закроет весь цикл мероприятий еще одно крупное событие - Фестиваль дирижеров оркестра народных инструментов. В концерте будет задействован оркестр колледжа, но за дирижерский пульт попеременно встанут семь разных дирижёров. Они представят разные поколения дирижерской школы, также организаторы фестиваля обещают небольшой сюрприз – в качестве дирижёров выступят персоны, которых ранее публика не видела за пультом оркестра.
Добавим, что фестиваль «Россия начинается с Камчатки» проводят каждые два года для популяризации исполнительства на народных инструментах и выявления лучших музыкантов края. В нынешнем году, на юбилейный, 10 фестиваль соберутся самые талантливые солисты-инструменталисты, инструментальные ансамбли и оркестры – исполнители на баяне, аккордеоне, домре, балалайке и гитаре. Всего в фестивальных мероприятиях примут участие 350 учеников из детских музыкальных школ и школ искусств края из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизово, поселков Усть-Большерецк, Раздольный, сел Апача, Эссо, Мильково, Коряки, и Николаевка, а также из Паланы. На сцене колледжа выступят 65 солистов, 35 ансамблей и 5 оркестров.
Стоит отметить, что в этом году фестиваль пройдет по новой системе: введена очная и заочная форма участия. Участники из отдалённых районов Камчатки смогли принять участие в фестивале, прислав видеопрезентацию.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+