Десятый краевой фестиваль «Россия начинается с Камчатки» откроют в колледже искусств

16.02.2017 13:32:08 (GMT+12)

Краевой фестиваль исполнителей на народных инструментах «Россия начинается с Камчатки» пройдёт в колледже искусств. Откроет фестивальную программу “Праздник баяна и аккордеона” 17 февраля. Начало в 18 часов. На следующий день в 13 часов начнутся прослушивания младшей группы инструменталистов. В воскресном прослушивании, 19 февраля с 10 часов, будут задействованы оркестры и ансамбли.



Закроет весь цикл мероприятий еще одно крупное событие - Фестиваль дирижеров оркестра народных инструментов. В концерте будет задействован оркестр колледжа, но за дирижерский пульт попеременно встанут семь разных дирижёров. Они представят разные поколения дирижерской школы, также организаторы фестиваля обещают небольшой сюрприз – в качестве дирижёров выступят персоны, которых ранее публика не видела за пультом оркестра.



Добавим, что фестиваль «Россия начинается с Камчатки» проводят каждые два года для популяризации исполнительства на народных инструментах и выявления лучших музыкантов края. В нынешнем году, на юбилейный, 10 фестиваль соберутся самые талантливые солисты-инструменталисты, инструментальные ансамбли и оркестры – исполнители на баяне, аккордеоне, домре, балалайке и гитаре. Всего в фестивальных мероприятиях примут участие 350 учеников из детских музыкальных школ и школ искусств края из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизово, поселков Усть-Большерецк, Раздольный, сел Апача, Эссо, Мильково, Коряки, и Николаевка, а также из Паланы. На сцене колледжа выступят 65 солистов, 35 ансамблей и 5 оркестров.



Стоит отметить, что в этом году фестиваль пройдет по новой системе: введена очная и заочная форма участия. Участники из отдалённых районов Камчатки смогли принять участие в фестивале, прислав видеопрезентацию.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.