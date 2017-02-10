Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 17 февраля 2017 года

16.02.2017 13:32:07 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13, -18°С, в центральной части -25, -30°С, на южных побережьях -7, -12°С, днем -4, -9°С, в центральной части -12, -17°С.



Северная половина Камчатского края

Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -18,-23°С, в отдельных районах -28, -33°С, днем -17,-22°С, на восточном побережье -9,-14°С.



Гидрологическая обстановка:

На реках Камчатского края сохраняется ледовый покров.



Лавинная обстановка:

Сохраняется вероятность (до 0,3) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

Не прогнозируются.



Прогноз вулканической активности:

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.

Согласно заключению КФ РЭС №590 (1028) от 10.02.2017 г. на ближайшую неделю на вулкане Безымянный увеличена вероятность извержения по сравнению со среднемноголетней в 7 раз.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидается слабая геомагнитная буря. Увеличения количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края не прогнозируется. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как умеренная.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.