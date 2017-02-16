Дмитрий Медведев: Правительство работает над планом реализации Основ госполитики регионального развития

16.02.2017 12:43:23 (GMT+12)

Кабмин работает над планом мероприятий по реализации Основ государственной политики регионального развития, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с членами совета палаты Совета Федерации, передает РИА Новости.



Премьер напомнил, что недавно Президент утвердил Основы государственной политики регионального развития до 2025 года. Он отметил, что по сути речь идет о новых подходах к развитию территорий и дополнительных мерах для обеспечения сбалансированности региональных и местных бюджетов.



«Сейчас правительство разрабатывает план мероприятий по реализации этих основ. Хотел бы, чтобы и предложения Совета Федерации в ходе подготовки этого плана были нам доступны и были учтены при принятии этого документа», - сказал Медведев.



Он отметил, что планируется также принять Стратегию пространственного развития России, уточнить долгосрочные планы по размещению федеральной инфраструктуры, внедрить новые механизмы привлечения инвестиций.



«Естественно, должны создаваться новые рабочие места, чтобы в решении региональных и местных задач в максимальной степени участвовали сами жители регионов, жители муниципалитетов и могли влиять на принимаемые решения непосредственно», - добавил премьер.