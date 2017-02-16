Facebook: Владимир Ефимов

16.02.2017 12:29:18 (GMT+12)
Сегодня записали с Олегом Ефимовым очередной выпуск его авторской радиопередачи "НЕ ЧУЖИЕ"...
Я предавался воспоминаниям о наших дерзких акциях ЦМИ (Центра молодёжной инициативы) "Поиск" в конце 80-х...
Весёлое и безбашенное было времечко!.. Нынешним молодёжным активистам из провластной "Молодой гвардии" даже и не снилось то, что мы себе позволяли в условиях "тотального коммунистического правления" (правда, уже, на его излёте) .
Желающие проникнуться, могут прильнуть к радиоприёмникам завтра , в пятницу, в 21-00 на волне 102 Мгц (Радио "России") Смайлик «smile»
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1508997085807122&set=a.167212026652308.32259.100000905363131&type=3&theater
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