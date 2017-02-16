10 способов "отомстить" соседу

16.02.2017 12:09:44 (GMT+12)

В полицию Усть-Камчатского района обратился житель п. Усть-Камчатск, который сообщил, что кто-то повредил его автомобиль. У «Мицубиси Паджеро Мини»

было разбито ветровое стекло и проткнуты четыре колеса. Общая сумма ущерба составила 31 тыс. рублей.



В ходе работы по данному заявлению участковый уполномоченный полиции установил, что к совершению преступления причастен приезжий из Петропавловска-Камчатского.

Выяснилось, что 51-летний мужчина привез заявителю запчасти, но он с ним не рассчитался сразу, заверив, что заплатит после зарплаты.

Затаив обиду, подозреваемый пообещал подождать, но, употребив вечером спиртное, решил отомстить обидчику и повредил автомобиль сельчанина.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Санкция статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

