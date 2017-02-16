В 2017 году Пенсионный фонд продолжает оплачивать проезд неработающим пенсионерам

16.02.2017 12:02:12 (GMT+12)

В 2017 году Пенсионный фонд продолжает оплачивать проезд к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам. За 2016 года Пенсионный фонд оплатил проезд к месту отдыха и обратно 6997 камчатским неработающим пенсионерам. Всего на эти цели Отделением ПФР по Камчатскому краю было перечислено 194 млн. рублей.

Пенсионный фонд напоминает, что для получения компенсации проезда в отпуск в 2017 году неработающим пенсионерам достаточно подать в ПФР заявление с указанием места отдыха и приложить к нему проездные документы, которые ему выдали в соответствии с законодательством РФ транспортные организации независимо от их организационно-правовой формы.

Компенсацию проезда неработающие пенсионеры - получатели трудовых пенсий по старости и инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, могут получить один раз в два года в виде :
1)    предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха и обратно;
2)    возмещения фактически произведенных пенсионером расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Компенсация  фактически произведенных пенсионером расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно производится в размере, не превышающем стоимость проезда:
- воздушным транспортом - в салоне эконом-класса;
- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
- внутренним водным транспортом - в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;
- морским транспортом - в каюте IV - V групп морского судна регулярных транспортных линий;
- автомобильным транспортом - в автобусах общего типа, а при отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе ОПФР.

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