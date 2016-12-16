Отсутствие договора с ПАО «Камчатскэнерго» может привести к ограничениям поставки электроэнергии

16.02.2017 12:02:11 (GMT+12)

До 28 февраля бывшим клиентам АО «Оборонэнергосбыт» (юридическим лицам, жителям частного сектора) необходимо заключить договоры электроснабжения с ПАО «Камчатскэнерго». В противном случае уже в марте отсутствие договорных отношений может привести к ограничениям поставки электроэнергии. Энергокомпания призывает собственников помещений, запитанных от сетей Министерства Обороны РФ, поторопиться и оформить все документы.



Напомним, что с 1 января 2017 года функции по расчету потребителей АО «Оборонэнергосбыт» в Камчатском крае переданы гарантирующему поставщику в центральном энергоузле полуострова – ПАО «Камчатскэнерго». (Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 16.12.2016 № 453).



Срок заключения договоров с момента ликвидации АО «Оборонэнергосбыт» - 2 месяца. Если договор не будет заключен, то у ПАО «Камчатскэнерго» не будет оснований для продолжения предоставления услуг – в марте таким абонентам грозит отключение электроэнергии за бездоговорное потребление. Большинство бывших клиентов АО «Оборонэнергосбыт» уже заключили договоры с «Камчатскэнерго».

Юридическим лицам нужно обращаться в филиал энергокомпании - Энергосбыт. Телефоны для справок: Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Мильковский и Усть-Большерецкий р-ны – 49-04-94, 49-01-63. Елизовский район - 8 (41531) 7-34-49, 6-25-10.



Жителей частного сектора ждут на следующих участках Энергосбыта (при себе необходимо иметь документы на землю и дом, паспорт владельца):

- г. Петропавловск-Камчатский, ул. Амурская, д.5, каб.13, тел. 26-05-02. Время работы: понедельник-четверг с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00, в пятницу до 12:00.

- г. Елизово, ул. Вилюйская, д.8, каб.12, тел. 8(41531) 7-10-02. Время работы: понедельник-четверг с 08:30 до 17:30, обед с 12:30 до 13:30, пятница – с 08:30 до 12:30.

- г. Вилючинск, ул. Победы, д.9, 4 этаж, тел. 8(41535) 3-15-82. Время работы: понедельник-четверг с 8:30 до 17:30, обед с 12:30 до 13:30, пятница – с 08:30 до 12:30.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».