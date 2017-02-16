Приговор рецидивисту

16.02.2017 12:06:05 (GMT+12)
Собранные следственным отделом по городу Елизово следственного управления СК России по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 60-летнему жителю города Елизово.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Следствием и судом установлено, что в сентябре 2016 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находясь в квартире, которую снимал совместно с 79-летней женщиной, в ходе ссоры с ней из-за того, что она ударила его металлической тростью по голове, а также кричала на него, толкнул женщину в грудь, а после того, как она упала, нанес ей множественные удары руками в область туловища, головы и конечностей, а также пытался задушить ее. В результате чего потерпевшей причинены телесные повреждения, от которых на месте происшествия наступила ее смерть.
Мужчина ранее неоднократно судим за причинение тяжкого вреда здоровью, побег из-под стражи, кражи, незаконную добычу рыбы, отбывал наказание в виде лишения свободы.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления
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