УФССП информирует: Требуются сотрудники

16.02.2017 12:03:10 (GMT+12)

В отдаленные районы Камчатки требуются начальники отделов, заместители и судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Работникам предоставляются все социальные гарантии.
    
В Усть-Камчатский и Олюторский районные отделы судебных приставов требуются:
- начальник отдела — старший  судебный пристав,
- судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
    
В  Мильковский районный отдел требуется:
-  заместитель начальника отдела — заместитель старшего судебного пристава.

Список необходимых документов, порядок прохождения госслужбы и иную информацию можно узнать на официальном интернет-сайте УФССП России по Камчатскому краю (www.fssprus.ru) в разделе «О службе» — «Порядок прохождения государственной службы». Кроме этого, можно обратиться в указанные районные отделы судебных приставов, а также в отдел государственной службы и кадров Управления по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, 25 (каб. № 29), тел. 266-436, 8-900-435-4007.

Пресс-служба УФССП России по Камчатскому краю

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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