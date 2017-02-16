Познавательная встреча

16.02.2017 11:25:37 (GMT+12)
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Сотрудники УФССП России по Камчатскому краю встретились с Профессиональным союзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и рассказали им о «Банке данных исполнительных производств» и о службе судебных приставов.
В ходе встречи присутствующим также объяснили, что сейчас уже не обязательно лично приходить к судебным приставам. Чтобы узнать о ходе исполнительного производства и иную информацию, гражданам достаточно зарегистрироваться на Едином портале госуслуг (ЕПГУ), где через личный кабинет можно отследить не только движение дела, но и подать обращение в службу. Кроме этого, информацию о наличии/отсутствии исполнительного производства можно получить в Многофункциональном центре.
Подобные встречи проводятся с трудовыми коллективами на регулярной основе. Неизменно содействует в их организации член Общественного совета при УФССП России по Камчатскому краю Максим Кирилич.
Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю
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