Раз пошли на дело...

16.02.2017 11:20:21 (GMT+12)

Ранее судимые 31-летний и 43-летний вилючинец, зная, что жильцы многоквартирного дома на ул. Нахимова готовы к расселению, упаковали вещи,

а некоторые уже съехали со своих квартир, решили похитить что-нибудь ценное.



Ночью 14 февраля, проникнув в подъезд дома, они с помощью лома вскрыли входную дверь и похитили из квартиры 32-летнего горожанина имущество на сумму более 20 тысяч рублей.

Добычей злоумышленников стали кухонная раковина, журнальный столик, керамическая электропечь, сабвуфер и акустические колонки.

Сотрудники уголовного розыска, получив оперативную информацию, задерживали подозреваемых в тот момент, когда потерпевший, вернувшийся с работы, писал в полиции заявление о краже.



Оперативниками изъята часть похищенного имущества.

По словам самих подозреваемых, столик они выбросили недалеко от места преступления (испугавшись, так как им показалось, что кто-то идет навстречу и увидит их).

Плитку мужчины разбили и выбросили в мусорный бак недалеко от места проживания одного из злоумышленников. По их словам из-за того, что они не знают, как пользоваться такой плитой.



В отношении задержанных, которые сейчас находятся в изоляторе временного содержания, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает в частности до шести лет лишения свободы.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

