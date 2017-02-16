Раз пошли на дело...

16.02.2017 11:20:21 (GMT+12)
Ранее судимые 31-летний и 43-летний вилючинец, зная, что жильцы многоквартирного дома на ул. Нахимова готовы к расселению, упаковали вещи,
а некоторые уже съехали со своих квартир, решили похитить что-нибудь ценное.
Ночью 14 февраля, проникнув в подъезд дома, они с помощью лома вскрыли входную дверь и похитили из квартиры 32-летнего горожанина имущество на сумму более 20 тысяч рублей.
Добычей злоумышленников стали кухонная раковина, журнальный столик, керамическая электропечь, сабвуфер и акустические колонки.
Сотрудники уголовного розыска, получив оперативную информацию, задерживали подозреваемых в тот момент, когда потерпевший, вернувшийся с работы, писал в полиции заявление о краже.
Оперативниками изъята часть похищенного имущества.
По словам самих подозреваемых, столик они выбросили недалеко от места преступления (испугавшись, так как им показалось, что кто-то идет навстречу и увидит их).
Плитку мужчины разбили и выбросили в мусорный бак недалеко от места проживания одного из злоумышленников. По их словам из-за того, что они не знают, как пользоваться такой плитой.
В отношении задержанных, которые сейчас находятся в изоляторе временного содержания, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает в частности до шести лет лишения свободы.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+