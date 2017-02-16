Последний аргумент в споре

16.02.2017 11:15:43 (GMT+12)
15 февраля 2017 года, Карагинский районный суд Камчатского края вынес обвинительный приговор в отношении 50-летнего представителя коренных малочисленных народов Севера - жителя села Тымлат Карагинского района, ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
В суде установлено, что 15 июля 2016 года между двумя жителями Тымлата, подсудимым и потерпевшим, в ходе совместного распития спиртных напитков в течение дня несколько раз возникали конфликтные ситуации.
Ближе к вечеру в ходе очередного спора мужчина несколько раз ударил представителя малых народов ладонью по щекам, после чего выгнал его из его же дома, а сам решил отдохнуть там же. Он расстелил на крыльце куртку, включил на телефоне музыку и уснул, лежа на животе. В это время хозяин жилища, испытывая сильную обиду, решил отомстить за нанесенное оскорбление. Он взял из дома топор и с силой нанес один удар острой кромкой топорища в затылочную область головы своего обидчика и убежал по пути сообщая встречным что зарубил приятеля
Односельчане быстро среагировали и вызвали медиков, которые оказали своевременную помощь, что и помогло спасти потерпевшему жизнь.
Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство, которое ему не удалось довести до конца по независящим от него обстоятельствам, ввиду своевременно оказанной медицинской помощи.
С учетом имеющейся судимости за совершение особо тяжкого преступления против жизни и здоровья человека, суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Также суд удовлетворил иск потерпевшего о возмещении вреда, причиненного преступлением, на сумму 120 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению
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