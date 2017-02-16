Facebook: Мария Радайкина

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16.02.2017 11:03:41 (GMT+12)

Второй этап реализации проекта Молодой Гвардии "Развитие территорий Дальнего Востока



Координатор МГЕР по Дальневосточной территориальной группе Дмитрий Тимофеев принял участие в заседании межрегионального координационного совета Партии «Единая Россия» по Дальнему Востоку, которое прошло под руководством депутата Государственной Думы Российской Федерации Бориса Гладких.

В рамках совещания Дмитрий Тимофеев рассказал о реализации проекта «Развитие территорий Дальнего Востока». Проект направлен на создание местных отделений «Молодой Гвардии» во всех районах, городах, рабочих поселках Дальневосточной территориальной группы и на выстраивание эффективной и системной работы в них. В рамках Проекта проводятся региональные, городские и поселковые мероприятия, направленные на взаимодействие с молодежной средой, на развитие патриотизма, здорового образа жизни и т.д.

Он также отметил, что в рамках 2017 года – года местных отделений «Молодой Гвардии» – в Дальневосточной территориальной группе будет запущен новый проект – внутренний рейтинг для оценки местных отделений. На сегодняшний день ведется активная работа по внедрению данной системы в региональные и местные отделения.

Данная система уже была опробована на примере Камчатского края и ряда других регионов, показала себя достаточно эффективной. «Нам было предложено принять данную рейтинговую систему во всех региональных отделениях. Данную инициативу поддержали секретари региональных отделений Партии и руководители межрегионального координационного совета "Единой России"», – отметил координатор МГЕР.

Координатор МГЕР по Дальневосточной территориальной группе Дмитрий Тимофеев:

– Я считаю, что данная система позволит работать более эффективно с отдаленными местными отделениями, так как мы будем мониторить объективную картину происходящей работы в регионе, что создаст определенные инструменты для организации мотивации Руководителей местных отделений.



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