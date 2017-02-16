Facebook: Администрация Петропавловск-Камчатский

16.02.2017 11:01:31 (GMT+12)

Facebook: Администрация Петропавловск-Камчатский

Виталий Иваненко провел рабочее совещание, темой которого стало развитие МУП «Совхоз декоративных культур». Глава отметил, что годами никто серьезно не занимался предприятием, однако его важность и значимость для города очевидны. Специалистами совхоза на улицах Петропавловска высаживаются тысячи саженцев декоративных растений. Для еще большего озеленения, не только цветами, но и деревьями и кустарниками, городу необходим большой питомник. Кроме того, Виталий Иваненко поставил задачу подготовить паспорт озеленения Петропавловска-Камчатского. Специалистам дорожных служб, городского хозяйства, образовательных учреждений поручено проработать вопросы озеленения улиц, школ и детских садов столицы Камчатского края и представить свои предложения в ближайшее время.

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