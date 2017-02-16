Facebook: Виталий Иваненко

16.02.2017 11:00:18 (GMT+12)

В Духовно-просветительском центре вчера, при полном аншлаге, прошел замечательный гала-концентр. Членам жюри, в состав которого я входил, оказалось очень сложно определить победителей. Все выступающие ребята большие молодцы.



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