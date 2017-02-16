Официальные курсы ЦБ РФ с 16 февраля - 56,7719 руб./$1 и 60,0249 руб./EUR1

16.02.2017 06:20:21 (GMT+12)

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 16 февраля, составляет 56,7719 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 1,70%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 16 февраля, составляет 60,0249 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 2,12%.

(Интерфакс).

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