Доброе утро, Камчатка!

16.02.2017 05:46:46 (GMT+12)

Сегодня четверг, 16 февраля 2017 года. По старому стилю — 3 февраля.



Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Равноап. Николая, архиеп. Японского (1912).



Блгв. кн. Романа Угличского (1285). Свт. Симеона, еп. Полоцкого, еп. Тверского (1289). Прор. Азарии (X в. до Р. Х.). Мчч. Папия, Диодора, Клавдиана (250). Мчч. Адриана и Еввула (ок. 308–309). Мч. Власия Кесарийского (III).



Сщмчч. Иоанна Томилова, Тимофея Изотова, Адриана Троицкого, Василия Залесского пресвитеров, прмч. Владимира Загребы и мч. Михаила Агаева (1938).



По мусульманскому календарю — 20 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 20 швата 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День архива Минэнерго России.



Вардананк (Святой Вардананц) — День милосердия и национальной дани героям. (Праздники Армении).



Починки. (Праздник славян).



День восстановления Литовского государства. (Праздник Литвы).



16 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ



1568 Испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем (!) жителям Нидерландов.



1722 Петр I издал «Указ о наследии престола».



1862 В ходе Гражданской войны в США северяне одержали крупную победу, ставшую символической.



1923 Экспедиция Говарда Картера нашла каменный саркофаг фараона Тутанхамона.



2005 Вступил в силу Киотский протокол.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1514 Георг Лаухен (Ретик), немецкий математик и астроном.



1831 Николай Лесков, русский писатель-прозаик.



1834 Эрнст Геккель, немецкий биолог-эволюционист, автор термина «экология».



1893 Михаил Тухачевский, советский военачальник, Маршал Советского Союза.



1939 Чеслав Немен, польский музыкант, композитор и певец.



1942 Ким Чен Ир, корейский политический и государственный деятель, глава КНДР (1994-2011).



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



