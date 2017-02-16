Камчатский метеокомментарий, 16 февраля

16.02.2017 05:44:53 (GMT+12)

В 5.30. в Петропавловске-Камчатском было -10°C, пасмурно, небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление: 737 мм рт.ст., относительная влажность: 97%.



Предварительный прогноз:



Утро: -8°С, пасмурно, небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление: 737 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.



День: -6°С, значительная облачность, небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 1 м/с., атмосферное давление: 739 мм рт. ст., отосительная влажность: 95%.



Вечер: -4°С, переменная облачность, возможен небольшой снег, ветер северный, северо-восточный, 1 м/с., атмосферное давление: 740 мм рт. ст., относительная влажность: 97%.



Геомагнитная обстановка: 6 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 10’02’’ (+4”).



Луна: 71%, стареющая.



Сегодня - Cимеон и Анна-расчинай починки.



Народ приметил: В этот день с ранней зари, помолясь всей семьей, шли в сараи работать: занимались починкой летней сбруи — "На Симеона расчиняй починки", а "Семен с Анной сбрую починяют".



Зима снежная - лето дождливое.



Именины у Анны, Власа. Анна с иврита - "благодать Божия". Влас с греческого - "грубоватый".

Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 16 февраля, 4.45 (кмч).