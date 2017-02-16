Камчатский метеокомментарий, 16 февраля

16.02.2017 05:44:53 (GMT+12)
В 5.30. в Петропавловске-Камчатском было -10°C, пасмурно, небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление: 737 мм рт.ст., относительная влажность: 97%.
Предварительный прогноз:
Утро: -8°С, пасмурно, небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление: 737 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.
День: -6°С, значительная облачность, небольшой снег, ветер северный, северо-западный, 1 м/с., атмосферное давление: 739 мм рт. ст., отосительная влажность: 95%.
Вечер: -4°С, переменная облачность, возможен небольшой снег, ветер северный, северо-восточный, 1 м/с., атмосферное давление: 740 мм рт. ст., относительная влажность: 97%.
Геомагнитная обстановка: 6 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — небольшие возмущения.
Долгота светового дня: 10’02’’ (+4”).
Луна: 71%, стареющая.
Сегодня - Cимеон и Анна-расчинай починки.
Народ приметил: В этот день с ранней зари, помолясь всей семьей, шли в сараи работать: занимались починкой летней сбруи — "На Симеона расчиняй починки", а "Семен с Анной сбрую починяют".
Зима снежная - лето дождливое.
Именины у Анны, Власа. Анна с иврита - "благодать Божия". Влас с греческого - "грубоватый".
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 16 февраля, 4.45 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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