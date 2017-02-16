Камчатский гороскоп, 16 февраля

16.02.2017 00:15:16 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, методист детского сада:



Настроение дня повышает общую восприимчивость, заставляет чаще обращаться к чутью, советует не доверять красивой картинке и побуждает интересоваться обратной стороной событий. Возможно снижение активности, усиление мечтательности. На деловые решения сегодня оказывает значительное влияние текущее эмоциональное состояние. В любовных контактах может начать преобладать чувственная сторона. Звезды рекомендуют не допускать излишней откровенности и воздержаться от спонтанных новых знакомств.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Крутобереговая.



Рейтинг дня: 4-.



Дни благоприятны для жителей улиц Арсеньева, Даурской, Лихачёва, Оссорской, районов КП – 4 км, Звёздная – Горизонт-Север, АЗС, 11 (в краевом центре), Космонавтов (в Елизове), почёлка Усть-Камчатск и села Усть-Хайрюзово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.