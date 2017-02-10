Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на период с 16 по 22 февраля 2017 года

16.02.2017 00:15:16 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологическая обстановка:

В период с 16 по 22 февраля 2017 г. на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений, оценивается как повышенная.



По 17 февраля на северо-восточную и восточную части полуострова (Петропавловск-Камчатский ГО, Вилючинский ГО, Елизовский МР, Олюторский МР, Карагинский МР, Усть-Камчатский МР и Алеутский МР) будет оказывать остаточное влияние Тихоокеанский циклон. Прогнозируется усиление ветра 14 м/с, на юго-восточном побережье в порывах до 14 м/с, выпадение небольших осадков виде снега (до 4-8 мм за 12 часов).



По предварительной информации к 18 февраля со стороны Охотского моря к берегам полуострова подойдет очередной циклон, который будет оказывать влияние преимущественно на южную часть и восточное побережье полуострова.

18-19 февраля в южных районах (Петропавловск-Камчатский ГО, Вилючинский ГО, Елизовский МР, Усть-Большерецком МР) прогнозируется выпадение умеренных, местами сильных осадков в виде снега с дождем (до 27 мм за 12 часов), усиление ветра на побережьях до 26 м/с (в порывах), метель.



В центральных районах (Мильковский и Быстринский МР) прогнозируется выпадение небольших осадков (до 7 мм за 12 часов), умеренный ветер до 5-10 м/с. На западном побережье (Соболевский МР) будет отмечаться ветер в порывах до 14 м/с, преимущественно без осадков.



19-20 февраля влияние циклона распространится на Усть-Камчатский МР, Карагинский МР и Алеутский МР, где ожидается выпадение умеренных, местами сильных осадков (до 20 мм за 12 часов), усиление ветра на побережьях до 20 м/с, метель.



В указанный прогнозный период в акваториях Тихого океана и Охотского моря ожидается волнение 9-12 м. Вероятность получения предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях на территории и на прилегающей акватории Камчатского края от ФБГУ «Камчатское УГМС» оценивается как высокая.



Среднесуточная температура ожидается: в краевом центре – в интервале от -5°С до +2°С, в южных районах края – в пределах от -10°С до +2°С, в центральных – в пределах от -27°С до -6°С, в северных районах – в пределах от -35°С до -3°С.



Гидрологическая обстановка:

В связи с повышением среднесуточных температур до +2°С в южных районах края прогнозируется уменьшение толщины ледового покрова с возможным образованием промоин и проталин, в связи с чем повышен риск провалов людей и техники под неокрепший лёд рек и водоемов.

Вероятность получения предупреждений о неблагоприятных и опасных гидрологических явлениях от группы речных гидрологических прогнозов ФГБУ «Камчатское УГМС» низкая.



Сейсмическая активность:

В г. Петропавловске-Камчатском и г. Елизово землетрясений с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-ти балльной шкале MSK не ожидается.

Вероятность возникновения ЧС до муниципального характера, связанных с разрушениями, вызванными сейсмическими событиями – не выше 0,3.



Вулканическая активность:

Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, не выше локального характера, при попадании воздушных судов в зоны пепловых выбросов (источник ЧС – активность вулканов: Шивелуч, Ключевской и Безымянный, нарушение правил авиаполётов).

Согласно заключению КФ РЭС №590 (1028) от 10.02.2017 г. на ближайшую неделю на вулкане Безымянный увеличена вероятность извержения по сравнению со среднемноголетней в 7 раз.

Прогнозируется возникновение угрозы жизнедеятельности населения в населённых пунктах южной и центральной частей Камчатского края в результате возможных пеплопадов (вероятность до 0,3).



Лавинная опасность:

Сохраняется вероятность (0,3) схода снежных лавин и опасность попадания в их зону для туристов и спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта и совершающих несогласованные восхождения в отдалённых горных районах края.

Угрозы схода лавин на объекты транспортной инфраструктуры, объекты ЖКХ и энергетики, ПОО и объекты жизнедеятельности населения нет.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.