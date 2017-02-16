Краевые депутаты заявили о готовности совершенствовать законодательство в сфере контроля за строительством

16.02.2017 00:15:15 (GMT+12)

Ситуации в сфере контроля за строительством в Камчатском крае было посвящено заседание состоявшегося 15 февраля комитета краевого парламента по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства под руководством Бориса Чуева.



На вопросы депутатов о проблемах в этой сфере ответил руководитель инспекции государственного строительного надзора по Камчатскому краю Сергей Прудников. Речь, в том числе, шла о защите обманутых дольщиков, о повышении качества строительства жилья и социальных объектов, выявлении недобросовестных застройщиков.



Как сообщил председатель комитета Борис Чуев, в последние годы на территории Камчатского края заметно выросли объемы строительства, в связи с чем особую актуальность приобретает вопрос качества. «Нас интересует, каким образом контролируется строительство зданий и сооружений, как ведется учет застройщиков, какие меры предусмотрены для повышения надежности возводимых объектов», - сообщил Чуев.



Особое внимание депутаты уделили наболевшим проблемам строительной отрасли. В частности, это несоответствие проектно-сметных работ климатогеографическим особенностям нашего края. «Проектная документация - это главный документ для заказчика, подрядчика, субподрядчика. А зачастую проектная организация, выигравшая конкурс на ее изготовление, находится за пределами Камчатки и слабо представляет, где и в каких условиях будет эксплуатироваться проектируемое здание. Допущенные в проекте ошибки впоследствии приходится ликвидировать за счет дополнительных бюджетных расходов», - сказал председатель комитета. Он привел в пример новое здание Усть-Хайрюзовской школы-комплекса, где отопительная система не отвечает климатическим требованиям.



Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко подчеркнул актуальность темы заседания и пригласил Госстройнадзор к широкому сотрудничеству. «Сегодня Камчатка строится. Практически в каждом муниципалитете есть своя строительная площадка, где возводят жилье или объект социальной сферы. Безусловно, вопрос качества этих работ является крайне важным. В связи с этим, предлагаю использовать потенциал краевого Заксобрания для устранения препон, мешающих работе государственного строительного надзора, в том числе для внесения изменений в региональные и федеральные законы, чтобы жители Камчатки получали качественные, отвечающие всем нормам и требованиям жилье, детские сады, школы и другие объекты».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.