Внеочередная 67-я сессия Думы Елизовского муниципального района состоялась 15 февраля

16.02.2017 00:15:15 (GMT+12)
Одним из ключевых вопросов стало принятие поправок в бюджет Елизовского муниципального района на 2017-й и плановый период 2018-2019 годов. Необходимость в его корректировке была связана с изменением объёма финансовой помощи из краевого бюджета.
В частности, в своём докладе начальник Управления финансово-бюджетной политики Администрации Елизовского муниципального района Виктор Петренко отметил, что согласно поправкам в текущем году будут увеличены субсидии на сумму 30 млн. 803 тыс. рублей. Эти средства планируется направить на подготовку образовательных учреждений Елизовского района к новому учебному году. На 1 млн. 771 тыс. рублей увеличены субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по осуществлению жилищного надзора в отношении управляющих компаний. Также принято решение об увеличении ассигнований на 69 млн. 856 тыс. рублей.
За счёт ассигнований, направляемых из местного бюджета, будет построена автомобильная дорога «Подъезд к базе отдыха «Зеленовские озерки». На эти цели запланировано 58 млн. 238 тыс. рублей.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.
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