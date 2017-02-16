Внеочередная 67-я сессия Думы Елизовского муниципального района состоялась 15 февраля

16.02.2017 00:15:15 (GMT+12)

Одним из ключевых вопросов стало принятие поправок в бюджет Елизовского муниципального района на 2017-й и плановый период 2018-2019 годов. Необходимость в его корректировке была связана с изменением объёма финансовой помощи из краевого бюджета.



В частности, в своём докладе начальник Управления финансово-бюджетной политики Администрации Елизовского муниципального района Виктор Петренко отметил, что согласно поправкам в текущем году будут увеличены субсидии на сумму 30 млн. 803 тыс. рублей. Эти средства планируется направить на подготовку образовательных учреждений Елизовского района к новому учебному году. На 1 млн. 771 тыс. рублей увеличены субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по осуществлению жилищного надзора в отношении управляющих компаний. Также принято решение об увеличении ассигнований на 69 млн. 856 тыс. рублей.



За счёт ассигнований, направляемых из местного бюджета, будет построена автомобильная дорога «Подъезд к базе отдыха «Зеленовские озерки». На эти цели запланировано 58 млн. 238 тыс. рублей.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.