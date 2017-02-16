До конца года более 40 детей-сирот получат квартиры в Елизовском районе

16.02.2017 00:15:14 (GMT+12)
Администрация Елизовского муниципального района проводит активную работу по формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот, подлежащих обеспечению жильём в 2017 году.
В первом полугодии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма планируется передать 30 жилых помещений. Всего до конца года будут предоставлены 44 квартиры. Об этом сообщили в Управлении имущественных отношений Елизовского муниципального района.
Напомним, работа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в Елизовском районе ведётся с 2013 года. За это время ключи от новых квартир получили более 200 сирот.
Для осуществления контроля над использованием и сохранностью предоставленных сиротам жилых помещений регулярно проводятся рейды по квартирам, участие в которых принимают представители муниципальных органов по управлению имуществом, опеки и попечительства, социальной защиты населения, а также представители Елизовской городской прокуратуры.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.
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