До конца года более 40 детей-сирот получат квартиры в Елизовском районе

16.02.2017 00:15:14 (GMT+12)

Администрация Елизовского муниципального района проводит активную работу по формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот, подлежащих обеспечению жильём в 2017 году.

В первом полугодии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма планируется передать 30  жилых помещений. Всего до конца года будут предоставлены 44 квартиры. Об этом сообщили в Управлении имущественных отношений Елизовского муниципального района.

Напомним, работа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в Елизовском районе ведётся с 2013 года. За это время ключи от новых квартир получили более 200 сирот.

Для осуществления контроля над использованием и сохранностью предоставленных сиротам жилых помещений регулярно проводятся рейды по квартирам, участие в которых принимают представители муниципальных органов по управлению имуществом, опеки и попечительства, социальной защиты населения, а также представители Елизовской городской прокуратуры.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.  

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page