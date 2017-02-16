Организаторы «Елизовского спринта» развернут самую большую этнодеревню в истории районного национально-спортивного праздника

16.02.2017 00:15:14 (GMT+12)

25 марта в Долине уюта в рамках VI национально-спортивного праздника «Елизовский спринт» будет работать этнодеревня, на территории которой гости смогут познакомиться с особенностями быта, ремесёл и культуры коренных малочисленных народов Севера.



Об этом сообщила начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Елизовского муниципального района Ольга Дубинина.



– Мы планируем добавить больше северного национального колорита в праздник «Елизовский спринт», полюбившийся камчатцам и гостям полуострова, – подчеркнула она, добавив, что перед организаторами стоит неизменная задача сделать «Елизовский спринт» максимально интересным и насыщенным: речь идёт не только о главной гонке, но и о каждой площадке праздника.



Так, в этом году в этнодеревне в Долине уюта мастера и мастерицы будут обучать всех желающих национальным ремеслам, например плетению украшений, резьбе, обработке кожи. Здесь же можно будет сфотографироваться на память, примерив национальные костюмы. Также всех будут угощать чаем из камчатских трав.



Кроме того, взрослые и дети услышат корякские и ительменские сказки и родовые песни, увидят выступления камчатских национальных коллективов.



– Приоткрою одну из тайн: на малой сцене «Елизовского спринта» на территории этнодеревни выступит национальный ансамбль «Коритэв» и Галина Кравченко, основатель и бессменный руководитель этого талантливого коллектива. Мы не первый год дружим с этими артистами, они частые гости на «Елизовском спринте».



Напомним, молодёжный национальный коллектив «Коритэв» был создан в 2009 году. Имя коллективу придумала Татьяна Инданова, зашифровав первые слоги названий камчатских народностей: коряки, ительмены, эвены.

«Коритэву» удается блестяще сочетать современную музыкальную и танцевальную культуру и традиции и культуру своих предков. Коллектив регулярно участвует в российских и международных фестивалях и конкурсах, неизменно получая живой отклик у зрителей.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.