Россия участвует в международных учениях по цунами

15.02.2017 19:59:28 (GMT+12)

Россия совместно со странами тихоокеанского региона участвует в международных учениях "Тихоокеанская волна - 2017" (PacWave17), которые стартовали в среду, сообщается на сайте управления Сахалингидрометслужбы (УГМС).



"С 15 по 17 февраля прибрежные страны региона проверят свою способность реагирования при угрозе сильного цунами и выявлении возможных недостатков в системе предупреждения о цунами (СПЦ), а также смягчении последствий этого стихийного бедствия", - говорится в сообщении.



Участникам PacWave17 для отработки предложены шесть возможных сценариев, предусматривающих возникновение землетрясения вдоль берегов Чили и Перу, Колумбии и Эквадора, Соломоновых островов, Японии, Филиппин и Тонга.



Каждая из стран, участвующих в учениях, сможет выбрать один из данных сценариев. Оповещения будут отправляться в координационные центры каждой из стран-участниц из Тихоокеанского центра предупреждения о цунами (ТЦПЦ, Гонолулу, США) и Северо-западного тихоокеанского консультативного центра цунами (СЗТКЦЦ, Токио, Япония).



Координационный центр в России - центр цунами управления Сахалингидрометслужбы. Он отработает учебное цунамигенное землетрясение с магнитудой 9, которое "произойдет" в четверг с эпицентром возле Соломоновых островов. По сценарию предполагается, что цунами обрушится на побережье Курильских островов и Камчатки.



В ходе учений сотрудники сахалинского центра цунами проверят каналы связи с зарубежными центрами (ТЦПЦ и СЗТКЦЦ) и на региональном уровне. "В ходе учения будут проверяться: оперативная готовность Российской службы предупреждения о цунами (СПЦ), организация процесса принятия решений о предупреждении и эвакуации, а также методы, используемые для оповещения и соответствующих действий населения. Будут тестироваться новые экспериментальные разработки", - сообщает УГМС.



Если во время учений произойдет любая фактическая угроза цунами, тренировка будет приостановлена.



Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО создана межправительственная координационная группа по Системе предупреждения о цунами и смягчения их последствий в Тихом океане в 1965 году после катастрофического цунами, обрушившегося на берега Чили в 1960 году и ставшего причиной гибели людей на Гавайских островах и в Японии.



Задачей этой группы является координация развития Системы предупреждения о цунами в Тихом океане и поощрение создания национальных программ по оценке рисков, распространению предупреждений об угрозе цунами и проверке способности реагирования.



Как отмечает УГМС, около 75% смертоносных цунами возникают в Тихом океане и прилегающих морях. В среднем на тихоокеанский регион обрушивается местное цунами каждые два года, а крупномасштабное цунами - несколько раз в 100 лет. За последние шесть лет в регионе произошло четыре разрушительных цунами: в 2009 году в Самоа и Тонга, в 2010 году в Чили, в 2011 году в Японии, в 2013 году на Соломоновых островах. Максимальная высота цунами (40,5 метров) отмечена в Японии.



Сахалинская служба предупреждения о цунами является частью Российской СПЦ, которая оперативно взаимодействует с центрами зарубежных стран в рамках Международной системы предупреждения о цунами в Тихом океане, действующей под эгидой Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО.



В истории России самое разрушительное землетрясение (Нефтегорск, 1995 год) и самое катастрофическое цунами (Северо-Курильск, 1952 год) произошли на территории Сахалинской области.



(Интерфакс).