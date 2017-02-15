Камчатка, 15 февраля: итоги дня

15.02.2017 19:53:43 (GMT+12)

Камчатка, 15 февраля: итоги дня

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/

Командир особой службы Камчатки осваивает новый отечественный самолет.  

На Масленицу ловкие камчатцы смогут снять с 10-метрового столба телевизор и музыкальный центр.

Заповедник «Командорский» покажет в Калининграде покорителей океанских глубин.

На Камчатке стали чаще «гореть» электроприборы.

Камчатцам покажут «Ночное кино».

В Петропавловске-Камчатском женщина выпала из пассажирского автобуса.

Жителей Камчатки приглашают принять участие в семейном конкурсе «Парад саней».

Полиция на Камчатке задержала четверых человек по подозрению в торговле наркотиками.

Гендиректор ООО «Мильковское» не платил зарплату работникам.

В столице Камчатки закрывают аварийный детсад.

На Камчатке морозы сменили экстремальную оттепель.

Житель Камчатки заявил в полицию о похищении собаки защитниками животных.

●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/

Камчатцам покажут фильм о том, как Россия лишилась земель в Северной Америке.

Жители Вилючинска хранили наркотики в гаражах и автомобилях.

В Петропавловске по вине водителя из автобуса выпала пенсионерка.

На Камчатке хозяин изувеченной собаки заявил, что зоозащитники украли его питомца.

В Петропавловске мэрия закрывает детский сад «Якорек».

«Парад саней» пройдёт на Камчатке в рамках открытия «Берингии-2017».

В Вилючинске школьника на льдине вынесло в бухту.

На Камчатке пьяный житель села до смерти забил своего знакомого.
  
Житель Камчатки угнал у знакомого снегоход, чтобы покататься по селу.

Елизовчанин убил знакомого из-за планшетного компьютера.

Золотые хиты споют «Белорусские песняры» на «Елизовском спринте».

В селе Коряки одиннадцать огнеборцев тушили пожар в дачном доме.

Жителя Петропавловска приговорили к штрафу за игру в покер.

ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/

На Камчатке официально достроен морской вокзал. Акт сдачи-приемки работ подписан.

На Камчатку привезут мощи святого Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа Крымского.  Святыня пробудет в кафедральном соборе с 18 по 19 февраля.

На Камчатке автоледи спровоцировала аварию с двумя пострадавшими. Она не предоставила преимущество двигавшемуся по главной дороге автомобилю.

В Петропавловске пройдет расширенное заседание краевого совета по вопросам КМНС.  Стартовал сбор предложений в проект «Народная программа: Коренные-2021».

Камчатские полицейские задержали наркобанду из Вилючинска. Запрещенные вещества один из местных жителей доставлял на полуостров в банках с мёдом.

Пассажирка рейсового автобуса выпала на проезжую часть в Петропавловске. Женщина госпитализирована: её правая нога оказалась зажата дверью машины.

Петропавловск и Елизовский район и планируют снабжать водой от Быстринского месторождения. На Камчатке состоялось выездное совещание по развитию краевого водоканала.

Гендиректора ООО «Мильковское» подозревают в двух уголовных преступлениях. Глава камчатской организации задолжал сотрудникам более 300 тысяч рублей.

В Петропавловске приостановят работу детского сада №72 «Якорек». Здание образовательного учреждения признано аварийным и небезопасным для людей.

В чемпионате Камчатки по мини-футболу лидируют три команды из Петропавловска. Самой забивающей командой турнира остаётся «Русский двор».  

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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