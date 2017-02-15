Камчатка, 15 февраля: итоги дня

15.02.2017 19:53:43 (GMT+12)
●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/
Командир особой службы Камчатки осваивает новый отечественный самолет.
На Масленицу ловкие камчатцы смогут снять с 10-метрового столба телевизор и музыкальный центр.
Заповедник «Командорский» покажет в Калининграде покорителей океанских глубин.
На Камчатке стали чаще «гореть» электроприборы.
Камчатцам покажут «Ночное кино».
В Петропавловске-Камчатском женщина выпала из пассажирского автобуса.
Жителей Камчатки приглашают принять участие в семейном конкурсе «Парад саней».
Полиция на Камчатке задержала четверых человек по подозрению в торговле наркотиками.
Гендиректор ООО «Мильковское» не платил зарплату работникам.
В столице Камчатки закрывают аварийный детсад.
На Камчатке морозы сменили экстремальную оттепель.
Житель Камчатки заявил в полицию о похищении собаки защитниками животных.
●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/
Камчатцам покажут фильм о том, как Россия лишилась земель в Северной Америке.
Жители Вилючинска хранили наркотики в гаражах и автомобилях.
В Петропавловске по вине водителя из автобуса выпала пенсионерка.
На Камчатке хозяин изувеченной собаки заявил, что зоозащитники украли его питомца.
В Петропавловске мэрия закрывает детский сад «Якорек».
«Парад саней» пройдёт на Камчатке в рамках открытия «Берингии-2017».
В Вилючинске школьника на льдине вынесло в бухту.
На Камчатке пьяный житель села до смерти забил своего знакомого.
Житель Камчатки угнал у знакомого снегоход, чтобы покататься по селу.
Елизовчанин убил знакомого из-за планшетного компьютера.
Золотые хиты споют «Белорусские песняры» на «Елизовском спринте».
В селе Коряки одиннадцать огнеборцев тушили пожар в дачном доме.
Жителя Петропавловска приговорили к штрафу за игру в покер.
ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/
На Камчатке официально достроен морской вокзал. Акт сдачи-приемки работ подписан.
На Камчатку привезут мощи святого Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа Крымского. Святыня пробудет в кафедральном соборе с 18 по 19 февраля.
На Камчатке автоледи спровоцировала аварию с двумя пострадавшими. Она не предоставила преимущество двигавшемуся по главной дороге автомобилю.
В Петропавловске пройдет расширенное заседание краевого совета по вопросам КМНС. Стартовал сбор предложений в проект «Народная программа: Коренные-2021».
Камчатские полицейские задержали наркобанду из Вилючинска. Запрещенные вещества один из местных жителей доставлял на полуостров в банках с мёдом.
Пассажирка рейсового автобуса выпала на проезжую часть в Петропавловске. Женщина госпитализирована: её правая нога оказалась зажата дверью машины.
Петропавловск и Елизовский район и планируют снабжать водой от Быстринского месторождения. На Камчатке состоялось выездное совещание по развитию краевого водоканала.
Гендиректора ООО «Мильковское» подозревают в двух уголовных преступлениях. Глава камчатской организации задолжал сотрудникам более 300 тысяч рублей.
В Петропавловске приостановят работу детского сада №72 «Якорек». Здание образовательного учреждения признано аварийным и небезопасным для людей.
В чемпионате Камчатки по мини-футболу лидируют три команды из Петропавловска. Самой забивающей командой турнира остаётся «Русский двор».
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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