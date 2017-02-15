Камчатка, 15 февраля: итоги дня

15.02.2017 19:53:43 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



Командир особой службы Камчатки осваивает новый отечественный самолет.



На Масленицу ловкие камчатцы смогут снять с 10-метрового столба телевизор и музыкальный центр.



Заповедник «Командорский» покажет в Калининграде покорителей океанских глубин.



На Камчатке стали чаще «гореть» электроприборы.



Камчатцам покажут «Ночное кино».



В Петропавловске-Камчатском женщина выпала из пассажирского автобуса.



Жителей Камчатки приглашают принять участие в семейном конкурсе «Парад саней».



Полиция на Камчатке задержала четверых человек по подозрению в торговле наркотиками.



Гендиректор ООО «Мильковское» не платил зарплату работникам.



В столице Камчатки закрывают аварийный детсад.



На Камчатке морозы сменили экстремальную оттепель.



Житель Камчатки заявил в полицию о похищении собаки защитниками животных.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



Камчатцам покажут фильм о том, как Россия лишилась земель в Северной Америке.



Жители Вилючинска хранили наркотики в гаражах и автомобилях.



В Петропавловске по вине водителя из автобуса выпала пенсионерка.



На Камчатке хозяин изувеченной собаки заявил, что зоозащитники украли его питомца.



В Петропавловске мэрия закрывает детский сад «Якорек».



«Парад саней» пройдёт на Камчатке в рамках открытия «Берингии-2017».



В Вилючинске школьника на льдине вынесло в бухту.



На Камчатке пьяный житель села до смерти забил своего знакомого.



Житель Камчатки угнал у знакомого снегоход, чтобы покататься по селу.



Елизовчанин убил знакомого из-за планшетного компьютера.



Золотые хиты споют «Белорусские песняры» на «Елизовском спринте».



В селе Коряки одиннадцать огнеборцев тушили пожар в дачном доме.



Жителя Петропавловска приговорили к штрафу за игру в покер.



ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



На Камчатке официально достроен морской вокзал. Акт сдачи-приемки работ подписан.



На Камчатку привезут мощи святого Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа Крымского. Святыня пробудет в кафедральном соборе с 18 по 19 февраля.



На Камчатке автоледи спровоцировала аварию с двумя пострадавшими. Она не предоставила преимущество двигавшемуся по главной дороге автомобилю.



В Петропавловске пройдет расширенное заседание краевого совета по вопросам КМНС. Стартовал сбор предложений в проект «Народная программа: Коренные-2021».



Камчатские полицейские задержали наркобанду из Вилючинска. Запрещенные вещества один из местных жителей доставлял на полуостров в банках с мёдом.



Пассажирка рейсового автобуса выпала на проезжую часть в Петропавловске. Женщина госпитализирована: её правая нога оказалась зажата дверью машины.



Петропавловск и Елизовский район и планируют снабжать водой от Быстринского месторождения. На Камчатке состоялось выездное совещание по развитию краевого водоканала.



Гендиректора ООО «Мильковское» подозревают в двух уголовных преступлениях. Глава камчатской организации задолжал сотрудникам более 300 тысяч рублей.



В Петропавловске приостановят работу детского сада №72 «Якорек». Здание образовательного учреждения признано аварийным и небезопасным для людей.



В чемпионате Камчатки по мини-футболу лидируют три команды из Петропавловска. Самой забивающей командой турнира остаётся «Русский двор».

