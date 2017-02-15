Знакомство с уникальной природой планеты Земля

15.02.2017 18:04:42 (GMT+12)

Специалисты природного парка "Вулканы Камчатки" в наступившем 2017 году, объявленном в России Годом экологии и особо охраняемых природных территорий (ООПТ), проводят эколого-просветительские мероприятия, цель которых – в доступной форме познакомить жителей Камчатского края с уникальными природными объектами и ООПТ полуострова и разных стран мира, рассказать об их отличительных особенностях, охранном статусе и значении для каждого жителя планеты.



Планов на 2017 год, значимый для всех российских ООПТ, у специалистов отдела экологического просвещения, рекреации и мониторинга природного парка "Вулканы Камчатки" предостаточно. Это проведение тематических бесед для разных категорий населения, экологических акций, викторин и конкурсов, участие в массовых спортивных и культурных праздниках, туристических выставках и других мероприятиях.



Уже с первой рабочей недели января сотрудники природного парка "Вулканы Камчатки" погрузились в работу. Программу эколого-просветительских мероприятий в первом месяце года было решено посвятить знаменательному событию – Дню заповедников и национальных парков.



В центральной библиотеке г. Елизово в течение января для учеников средних общеобразовательных школ проводились тематические беседы, посвященные уникальным заповедным местам нашей планеты, их охранному режиму и, конечно же, ценности для всего человечества. Сотрудники отдела экологического просвещения, рекреации и мониторинга Наталья РЫБНИКОВА и Ирина КАЛИНОВА знакомили учащихся средних общеобразовательных учреждений края с историей создания и функционированием природных парков Камчатки. А специалист отдела Александр БИЧЕНКО рассказывал школьникам о посещении заповедных уголков планеты Земля, в частности национальных парков Южной Америки и Африки. Он делился личными впечатлениями от увиденного, рассказывая об интересных природных объектах на этих ООПТ, особенностях работы сотрудников национальных парков с туристами и организации охраны территорий. Увлекательные лекции – "Заповедная планета", "Путешествуем по уникальным местам природного парка "Вулканы Камчатки" и "Ветер странствий" – были проведены также и в краевой столице для учащихся МБОУ "Лицей №46".



Для жителей северного участка природного парка "Вулканы Камчатки" – с. Эссо Быстринского района – в визит-центре были проведены встречи с показом фильмов на экологическую тематику.



За первый месяц нового года специалистами отдела экологического просвещения, рекреации и мониторинга было проведено 18 мероприятий, участниками которых стали 208 человек (из них 123 человека – жители г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово и Елизовского района, 85 человек – жители и гости с. Эссо).



Во время своей работы специалисты природного парка "Вулканы Камчатки" уделяют особое внимание и юной аудитории – воспитанникам дошкольных учреждений. Сегодня налажено сотрудничество с детским садом "Рябинушка" (п. Раздольный). Впервые сотрудники природного парка встретились с дошколятами в декабре 2016 года. Эта встреча показала, что дети заинтересованы в получении новых знаний о природе родного края – малыши увлеченно слушали рассказы о вулканах Камчатки и их бурной деятельности. В этом году специалисты знакомили юную аудиторию с животными, обитающими на территории природного парка "Вулканы Камчатки". В феврале 2017 года сотрудники парка впервые побывали в детском саду "Умка" (г. Елизово). Ведущий специалист экологического просвещения, рекреации и мониторинга отдела Кристина ЛОЗЕНКО рассказала малышам о представителях животного мира природного парка – о том, чем они питаются и как переносят зимние холода. В рамках встречи была проведена необычная игра – экологический твистер, в которой с удовольствием поучаствовали все ребята группы.



В феврале 2017 года специалисты продолжают знакомить своих слушателей с ООПТ Камчатского края и жизнью одного из ярких представителей животного мира природного парка "Вулканы Камчатки"– черношапочного сурка. Однако, в рамках подготовки к одному из важнейших событий в жизни Камчатского края, ведущей темой февральских встреч стала Берингия и все, что с ней связано – прежде всего, это люди и собаки камчатского Севера. Специалисты отдела экологического просвещения, рекреации и мониторинга подготовили увлекательные презентации с сопровождением фотографий и фрагментов видеофильмов о роли камчатских ездовых собак в жизни коренных народов Камчатки и об истории и развитии гонки «Берингия».



Кроме того, сегодня сотрудниками природного парка активно ведется подготовка к праздничному открытию гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая состоится в следующие выходные, 25 февраля 2017 года, на биатлонном комплексе имени В. Фатьянова (о том, какие же сюрпризы ждут гостей праздника, вы сможете узнать позже на официальном сайте природного парка "Вулканы Камчатки") .





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в природном парке «Вулканы Камчатки».