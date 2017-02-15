В селе Мильково состоится концерт Камчатской хоровой капеллы памяти Евгения Морозова

15.02.2017 17:52:23 (GMT+12)
18 февраля Камчатская хоровая капелла выступит в селе Мильково. Концерт посвящен памяти создателя и художественного руководителя, Заслуженного деятеля искусств России, Евгения Ивановича Морозова. Дирижирует главный хормейстер капеллы – Заслуженный работник культуры России Виолетта Бутучел. Концертмейстер – Заслуженный артист России Валерий Кравченко. Концерт ведет Лауреат Камчатской краевой государственной премии, музыковед Ольга Орлова. В программе концерта лучшие произведения из репертуара капеллы авторства отечественных и зарубежных композиторов.
Евгений Иванович Морозов более полувека посвятил становлению и развитию хорового искусства на Дальнем Востоке. Он создал в регионе авторитетную хоровую школу, известную и в России и за рубежом, воспитал целую плеяду ярких молодых музыкантов, основал Камчатскую хоровую капеллу. Под его руководством коллектив стал одним из ведущих хоровРоссии. Капелла неоднократно становилась лауреатом как российских, так и международных конкурсов.
Концерт состоится 18 февраля в Районном доме культуры села Мильково, начало в 18 часов.
Телефон для справок 8 (41533)2-18-84.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+