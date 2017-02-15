В селе Мильково состоится концерт Камчатской хоровой капеллы памяти Евгения Морозова

15.02.2017 17:52:23 (GMT+12)

18 февраля Камчатская хоровая капелла выступит в селе Мильково. Концерт посвящен памяти создателя и художественного руководителя, Заслуженного деятеля искусств России, Евгения Ивановича Морозова. Дирижирует главный хормейстер капеллы – Заслуженный работник культуры России Виолетта Бутучел. Концертмейстер – Заслуженный артист России Валерий Кравченко. Концерт ведет Лауреат Камчатской краевой государственной премии, музыковед Ольга Орлова. В программе концерта лучшие произведения из репертуара капеллы авторства отечественных и зарубежных композиторов.



Евгений Иванович Морозов более полувека посвятил становлению и развитию хорового искусства на Дальнем Востоке. Он создал в регионе авторитетную хоровую школу, известную и в России и за рубежом, воспитал целую плеяду ярких молодых музыкантов, основал Камчатскую хоровую капеллу. Под его руководством коллектив стал одним из ведущих хоровРоссии. Капелла неоднократно становилась лауреатом как российских, так и международных конкурсов.

Концерт состоится 18 февраля в Районном доме культуры села Мильково, начало в 18 часов.



Телефон для справок 8 (41533)2-18-84.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.