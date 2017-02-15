На Камчатке начат прием заявок на конкурс «Лучший культработник-2017»

15.02.2017 17:52:22 (GMT+12)
Организаторы конкурса – Министерство культуры Камчатского края и Камчатский центр народного творчества. Оценивать конкурсантов будет жюри под председательством заместителя Министра культуры Камчатского края - Елены Большаковой.
Участников, занявших призовые места, наградят дипломами и денежными премиями.Для участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет пакет документов и видео-презентации на электронном носителе. Участникам профессионального конкурса предстоит сделать “визитную карточку” учреждения и выполнить несколько творческих заданий.
Положение о конкурсе можно найти на сайте Камчатского центра народного творчества www.kamcnt.ru и в группе «Вконтакте» vk.com/kamchtcnt.
Конкурс позволит участникам обменяться опытом, поделится новыми идеями и познакомиться с современными моделями и инновационными технологиями в социально-культурной деятельности учреждений.
Заявку на конкурс можно подать до 28 февраля по адресу: 683032,г. Петропавловск-Камчатский,ул. Максутова 44/1,Камчатский центр народного творчества», тел. (415-2) 42-66-52, либо по адресам электронной почты: murasheva@mail.kamchatka.ru или ptr-zatvor@mail.ru.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
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