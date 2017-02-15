На Камчатке с начала года по причине неправильного использования обогревательных приборов произошло 11 пожаров

15.02.2017 17:39:51 (GMT+12)

На Камчатке с начала года огнеборцы потушили 11 пожаров, которые произошли по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В огне таких пожаров погибли 2 человека.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров, происходящих в результате неправильного использования обогревательных приборов, увеличилось: в период с 1 января по 14 февраля 2016 года произошло 6 таких пожаров. При этом погиб 1 человек.



В последние дни на полуострове после непродолжительной оттепели вновь похолодало. Это значит, что камчатцы начинают более активно использовать отопительные приборы. Возрастает нагрузка на электросети, и риск возникновения пожаров увеличивается.



Инспекторы государственного пожарного надзора напоминают: чтобы ничто не мешало Вам наслаждаться домашним уютом, важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными приборами. Знание этих простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить Ваш домашний очаг:



Перед использованием электроприбора внимательно изучите инструкцию по его эксплуатации. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок работы. Использование оборудования свыше установленного срока небезопасно.



Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.



Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя. Меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.



Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом. Ни при каких обстоятельствах не эксплуатируйте повреждённые, самодельные или изготовленные «кустарным» способом электрообогреватели.



Следует избегать перегрузки электросети. Не стоит включать одновременно нескольких мощных потребителей энергии.



Убедитесь, что штекер вставляется в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.



Не оставляйте электрообогреватели на ночь включёнными, не используйте их для сушки вещей.



Не позволяйте детям играть с такими устройствами.



Устанавливать электрообогреватель следует на полу, на безопасном от мебели и штор расстоянии.



Не используйте обогреватель в помещении, где хранятся лакокрасочные материалы, растворители и другие воспламеняющиеся жидкости. Также нельзя устанавливать прибор в захламлённых и замусоренных помещениях.



Регулярно очищайте устройство от пыли — она тоже может воспламениться.



Не размещайте сетевые провода под коврами и другими покрытиями.



Во избежание перегрева не ставьте на провода тяжелые предметы.



При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, дыма) следует отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки. Если горение не прекратится, необходимо закидать огонь землей или песком. Нельзя заливать горящие электроприборы водой.



Уважаемые жители Камчатского края! Только при неукоснительном соблюдении требований пожарной безопасности вы убережете себя, своих близких и свое жилище от пожаров! Будьте бдительны! Ваша безопасность – в Ваших руках!



В случае пожара незамедлительно звоните по телефону «101» (единый вызов пожарных и спасателей как с городских, так и с мобильных телефонов).



Пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.