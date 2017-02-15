Владимир Илюхин провёл выездное совещание по развитию краевого водоканала

15.02.2017 17:07:46 (GMT+12)

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин провёл выездное совещание на территории «Камчатского водоканала», посвящённое проблемным вопросам деятельности и перспективам развития предприятия. В нём приняли участие директор краевого водоканала Андрей Кошкарёв, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Владимир Тихонович и глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко.



Передача МУП «Петропавловский водоканал» в собственность Камчатского края завершилась в 2016 году. С этого времени он является краевым государственным унитарным предприятием. По словам главы региона, решение о смене формы собственности было принято, поскольку муниципальным образованиям самостоятельно сложно было решить вопросы, связанные с реконструкцией и развитием системы водоснабжения.



«Прошёл год. По целому ряду муниципалитетов проблемы действительно стали решаться, у глав появилось понимание того, что нужно делать. У них есть уверенность, что водоканал поможет им в развитии этого хозяйства. Некоторые технические и организационные трудности возникли в Петропавловск-Камчатском городском округе. Сегодня мы достаточно откровенно об этом поговорили и с главой города, и с руководством водоканала, и с министром жилищно-коммунального хозяйства. Мы договорились, как будем двигаться вперёд», - сказал Владимир Илюхин.



В настоящее время водоканал продолжает работу по расширению зоны обслуживания на муниципальные образования полуострова. С 1 января специалисты предприятия трудятся в Мильковском районе, в ближайшее время сотрудников водоканала также направят в Алеутский район.



«В перспективе мы должны охватить всю Камчатку. Через год-полтора мы зайдём в Усть-Камчатск, а к 2018 году - ещё в 2-3 района края. Там мы намерены решать основные задачи, которые стоят перед предприятием – это обеспечение населения качественной питьевой водой и устранение экологического ущерба от негативного воздействия канализационных стоков, - рассказал директор КГУП «Камчатский водоканал» Андрей Кошкарёв. – Хозяйство в районах нам досталось в разном состоянии. Там, где главы берегли и вкладывались в него – получше, в других – похуже. Но должен сказать, что система водоснабжения в крае активно начала развиваться только с 2011 года. До этого времени она практически не финансировалась».



Особое внимание на совещании было уделено вопросам модернизации системы водоснабжения и водоотведения Петропавловска-Камчатского и Елизовского района. В настоящее время вода в эти муниципальные образования подаётся от Авачинского водозабора.



«Сегодня существует проблема со снабжением пресной водой агломерации Петропавловск-Камчатский-Елизово. Авачинский водозабор технически и морально устарел. Чтобы решить этот вопрос необходимо заниматься строительством и обустройством Быстринского водозабора и переводом воды от данного месторождения. Это позволило бы на более высоком уровне предоставлять услуги по качественному и стабильному обеспечению населения водой. Ну, и дало бы возможность снести многие существующие устаревшие здания водоканала, которые окажутся не востребованными. Тем более у бизнеса есть сегодня интерес к этому проекту, он может стать хорошей инвестиционной площадкой», - сказал Владимир Илюхин.



Быстринское месторождение питьевых подземных вод расположено на территории Елизовского района в 10 километрах севернее Петропавловска-Камчатского. Проект по созданию водозабора включает в себя освоение месторождения, строительство водозабора производительностью 100 000 кубометров в сутки и магистрального водопровода до Петропавловска-Камчатского. В настоящее время Правительство Камчатского края совместно с водоканалом разрабатывает необходимую документацию для реализации этих планов.



Также Губернатор поднял вопрос кадрового обеспечения отрасли. Глава региона дал поручение профильным ведомствам проработать вопрос подготовки необходимых специалистов на Камчатке.



«Действительно, сегодня идёт старение коллектива. Мы говорили о возможности привлечения молодёжи в эту сферу деятельности. Мною дано поручение, проработать возможность обучения специалистов на базе Камчатского государственного технического университета. Там готовят специалистов, которые могли бы работать в данной отрасли. Думаю, что этот год возьмём для подготовки, а в следующем году всё-таки сможем сформировать такую группу. Тем более что у руководства предприятия сегодня есть желание создать стабильный трудовой коллектив», - сказал Владимир Илюхин.



Кроме того, глава региона в рамках выездного совещания посетил тепличный комплекс МУП «Спецдорремстрой» (бывший совхоз декоративных культур). Там обсуждались вопросы возможного сотрудничества предприятия с другими организациями.



«Есть целый ряд предложений по сотрудничеству бывшего совхоза декоративных культур с водоканалом, с энергетиками. Прежде всего, хочу сказать: молодцы, что сохранили, но сейчас нужно говорить о развитии. Это производство востребовано, учитывая, сколько внимания в настоящее время уделяется благоустройству. С главой города мы об этом поговорили. Предложения будут оформлены, и мы их обсудим», - отметил Губернатор.



Глава региона поручил проработать этот вопрос руководству Петропавловска-Камчатского совместно с краевым водоканалом.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.