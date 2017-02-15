На Камчатке определены первые победители краевых соревнований по горнолыжному спорту среди спорстменов-паралимпийцев

15.02.2017 17:07:52 (GMT+12)

Определены первые победители краевых чемпионата и первенства по горнолыжному спорту среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, которые проходят в эти дни на горнолыжной базе «Эдельвейс» в Петропавловске-Камчатском. Накануне участники заездов соревновались в дисциплине «супер-гигант». Об этом сообщили в региональном министерстве спорта и молодёжной политики.



В чемпионате Камчатского края по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди женщин 1 место заняла Елена Диденко, лучшим у мужчин стал Алексей Микушин. В состязаниях среди спортсменов с нарушениями слуха лучший результат показал Иван Францев в паре с лидером Германом Аграновским. В первенстве Камчатского края по спорту слепых среди юношей 1 место занял Виталий Горный в паре с лидером Семёном Пляскиным.



Соревнования будут проходить до 16 февраля. В этот же день состоится церемония награждение победителей и призёров.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.