На Камчатке определены первые победители краевых соревнований по горнолыжному спорту среди спорстменов-паралимпийцев

15.02.2017 17:07:52 (GMT+12)
Определены первые победители краевых чемпионата и первенства по горнолыжному спорту среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, которые проходят в эти дни на горнолыжной базе «Эдельвейс» в Петропавловске-Камчатском. Накануне участники заездов соревновались в дисциплине «супер-гигант». Об этом сообщили в региональном министерстве спорта и молодёжной политики.
В чемпионате Камчатского края по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди женщин 1 место заняла Елена Диденко, лучшим у мужчин стал Алексей Микушин. В состязаниях среди спортсменов с нарушениями слуха лучший результат показал Иван Францев в паре с лидером Германом Аграновским. В первенстве Камчатского края по спорту слепых среди юношей 1 место занял Виталий Горный в паре с лидером Семёном Пляскиным.
Соревнования будут проходить до 16 февраля. В этот же день состоится церемония награждение победителей и призёров.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+