Расширенное заседание краевого Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера пройдёт на Камчатке

15.02.2017 17:07:44 (GMT+12)

В пятницу, 17 февраля малом зале Правительства Камчатского края состоится расширенное заседание Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории полуострова. Начало в 14.00.



Как сообщили в региональном агентстве по внутренней политике, в заседании примут участие представители территориальных управлений федеральных госорганов, представители общественных организаций, члены Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока при Губернаторе Камчатского края.



В повестке заседания: подведение итогов работы Совета за период с 2011-2016 годы, презентация исполнения в 2016 году плана мероприятий в Камчатском крае в 2016-2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных нардов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, выработка предложений в проект «Народной программы: Коренные-2021», представление которой состоится в рамках проведения Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 23-25 марта 2017 года в городе Салехард.



«1 февраля этого года Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации объявила о сборе предложений в «Народную программу: Коренные - 2021». Программа будет представлена на Форуме и станет основой для Рекомендаций VIII Съезда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и будет в дальнейшем передана Президенту Российской Федерации. Это стратегический документ для коренных людей, который будет рассчитан на четыре года, и мы рассчитываем на активность в этом вопросе общественных организаций коренных нардов Камчатки, - пояснила начальник отдела по вопросам коренных малочисленных народов Севера краевого агентства по внутренней политике Элеонора Лысянская. - В подготовке народной программы принимают участие лидеры региональных и этнических объединений 28 российских субъектов, входящих в состав Ассоциации, в их числе и Камчатский край».



Напомним, что Совет по вопросам коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Камчатского края, был создан в 2008 году для оказания содействия исполнительным органам государственной власти Камчатского края в сфере обеспечения и защиты прав и законных интересов КМНС. В настоящий момент в его состав входят 14 представителей общественных организаций со всех муниципальных районов Камчатского края.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.