Ценные призы подготовлены для всех смельчаков, которые смогут покорить Масленичный столб на проводах зимы

15.02.2017 17:06:09 (GMT+12)

Поучаствовать в веселых конкурсах и выиграть ценные призы и подарки смогут все желающие на празднике Широкой Масленицы. Для самых ловких и сильных участников любимой забавы грядущего праздника – покорения масленичного столба, уже подготовлены ценные призы: телевизор, музыкальный центр, микроволновка, мультиварка, пылесос, два больших набора инструментов, перфоратор, планшет. Получить заветные призы смогут те, кто покорит 10-метровый столб, на вершине которого и расположены сертификаты на подарки. Сами призы ловкачи получат уже после «приземления», на церемонии награждения. Напомним, праздник Масленицы состоится в субботу, 25 февраля, в рамках открытия «Берингии - 2017». Масленичные гуляния пройдут на одной из площадок праздника, посвящённого открытию традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках, начало мероприятия в 13:30.



В Управлении культуры, спорта и социального развития отметили, что регистрация участников конкурса «Масленичный столб» начнется непосредственно перед проведением мероприятия. Испытать свои силы и попытаться покорить масленичный столб может любой желающий, единственное условие – при регистрации участник обязан предъявить организаторам паспорт.



Приглашаем всех на празднование Широкой Масленицы, которое состоится 25 февраля на одной из площадок праздника, посвящённого открытию традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия-2017». Для гостей мероприятия подготовлена яркая тематическая программа с весёлыми конкурсами, спортивными состязаниями и творческими выступлениями. Проводим надоевшую Зиму и встретим теплую и солнечную Весну!



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.