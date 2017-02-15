Выездная торговля будет организована на спортивном фестивале «Снежный путь»

15.02.2017 17:05:00 (GMT+12)
Торговые ряды будут открыты на спортивном фестивале «Снежный путь» в течение всего праздника. На них предприниматели Петропавловска представят свою продукцию для всех гостей мероприятия. Горожане, пришедшие на фестиваль, смогут приобрести горячую выпечку, шашлыки, плов, напитки и др. Кроме того, в торговых рядах будет открыта выставка-продажа сувенирной продукции с камчатской символикой.
«Самых маленьких гостей фестиваля на специальной детской площадке будут встречать аниматоры и ростовые куклы, специально к празднику будет построена большая снежная горка и снежный парк с полосой препятствий. Там все желающие малыши смогут попробовать свои силы в катании на лыжах или сноуборде. Программа спортивного фестиваля «Снежный путь» будет сопровождаться выступлением артистов и музыкантов, конкурсами и призами для зрителей», - сообщили в оргкомитете фестиваля.
Напомним, спортивный фестиваль «Снежный путь» пройдет в Петропавловске во второй раз. Гости праздника смогут стать зрителями нескольких соревнований одновременно. В программе фестиваля: гонки на собачьих упряжках, скиджоринг, зимний кайтинг «Kite-кросс», «Джип-Спринт», соревнования снегоходчиков «Экстремальный кросс» и многое другое. Встречаемся 11 марта в полдень в поселке Заозерный!
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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