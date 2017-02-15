С 20 февраля петропавловский детский сад № 72 «Якорек» приостанавливает свою работу

15.02.2017 16:27:38 (GMT+12)
Такое решение было принято на заседании специально созданной в администрации Петропавловска рабочей группы. Детский сад № 72, расположенный на ул. Вилюйской, приостанавливает функционирование в связи с тем, что здание образовательного учреждения признано аварийным и небезопасным для пребывания в нем людей.
Как сообщили в Управлении образования, все 153 воспитанника детсада уже распределены по близлежащим дошкольным учреждениям. В ближайшие два дня родители ребят получат направления в другие детские сады.
«Накануне в администрации Петропавловска прошло собрание, на котором родителям объяснили причины закрытия детского сада. Им также разъяснен порядок выдачи направлений в другие образовательные учреждения. Специалисты Управления образования постарались максимально учесть пожелания родителей воспитанников и распределить детей именно в те сады, которые мамы и папы указали в заявлениях», - подчеркнули в Управлении образования.
Добавим, большая часть воспитанников будет посещать близлежащие сады № 5, 15, 24, 38, 44. Однако, некоторым ребятам по желанию их родителей будут предоставлены места в дошкольных учреждениях в южной части города и на Горизонте.
Вопрос о дальнейшей судьбе здания детского сада «Якорек» пока остается открытым. В ближайшее время членам рабочей группы предстоит решить, стоит ли начинать сейсмоукрепление и капитальный ремонт строения или его необходимо снести и построить новое, отвечающее всем требованиям безопасности здание.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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