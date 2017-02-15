Facebook: Иван Бычков

15.02.2017 16:30:30 (GMT+12)
16 февраля мы нашей командой @mmaclubbear улетаем на дебютные для нас и наших спортсменов турниры. Первенство ДФО по рукопашному бою г. Благовещенск и Первенство ДФО по армейскому рукопашному бою г. Хабаровск. В перерыве между турнирами, мы собираемся провести учебно-тренировочные сборы в @academydv_khv под руководством лучших наставников @pankrationmfp и гуру ММА всия Дальнего Востока @slava_299 и Д.А. Конькова.
Учитывая, что вывезти с нашего отдаленного уголка Родины более 20 спортсменов и тренеров мероприятие достаточно затратное, мы обратились за помощью и нам с радостью помогли Генеральный директор ООО Мастер Вагиф Михайлович, председатель правления ОАО Колхоз им. Ленина Тарусов Сергей Борисович. Ну, а боевые прически нам сделали @tima_ntv_barber @oldboy_pkamchatsky За что всем огромная благодарность и уважение. Обещаем привезти побольше золота, а самое главное соревнователтного опыта, знаний и побед.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1234293099969795&set=a.864633903602385.1073741826.100001673496645&type=3&theater
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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