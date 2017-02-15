Facebook: Валерий Кравченко

15.02.2017 16:25:53 (GMT+12)

15 февраля поздравляем с Днём рождения Павла Малявина, звукорежиссёра, театрального осветителя, компьютерщика и вообще - мастера на все руки... Камчатский колледж искусств да и многие творческие организации Петропавловска без него, ну, никак не могут...



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