Facebook: Вадим Витальевич

15.02.2017 16:23:53 (GMT+12)

Спасибо за сегодняшний вечер. Замечательная постановка. Третий раз смотрю, и третий раз с огромным удовольствием.



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1294698550620907&set=pcb.1294699300620832&type=3&theater



