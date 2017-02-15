УВД информирует: Почему уходят дети из семьи?

15.02.2017 15:10:33 (GMT+12)

Накануне в полицию Петропавловска-Камчатского обратилась 57-летняя жительница города. Она рассказала, что её 14-летняя внучка ушла из дома в понедельник вечером и до сих пор не вернулась. В ходе работы по данному заявлению полицейские смогли дозвониться до несовершеннолетней. В разговоре девочка сказала, что ушла из-за обиды, пообещав вернуться домой. Официально ее местонахождение до сих пор не установлено, на розыск школьницы ориентирован весь личный состав камчатской полиции.



О том, по каким причинам дети уходят из семьи, мы поговорили с инспектором по делам несовершеннолетних майором полиции Татьяной Черновой.



«В сводках органов внутренних дел такие сообщения регистрируются в разделе: «Без вести пропавший». На профессиональном языке мы называем детей, которые начинают бродяжничать «потеряшками». Такие случаи находятся на особом контроле,сообщение регистрируется сразу же по заявлению родственников и даже информации, размещенной в СМИ. К розыску подключаются все наружные наряды полиции, представители поискового отряда. Ищут детей инспектора ПДН, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные, госавтоинспекторы.



Сейчас проходит профилактическая операция «Неделя правовых знаний», организованная полицией краевого центра. В её рамках стражи правопорядка и представители общественного совета беседуют с родителями, законными представителями на школьных собраниях, объясняя, что случаи самовольных уходов из семьи нельзя замалчивать, о них надо обязательно сообщать в полицию.

Причин ухода ребенка из семьи несколько. Это может быть насилие физическое или эмоциональное либо со стороны членов семьи, либо со стороны окружения в школе, во дворе. А может равнодушие со стороны слишком занятых работой или личной жизнью взрослых. В этом случае несовершеннолетний предоставлен сам себе и таким поведением «требует» обратить на него внимание, «прося» заботы.Возможно, эти уходы могут являться следствием педагогической запущенности.



Но по сути своей, такой шаг – «крик» души маленького человека о помощи, после которого он может прекратить ее «просить». Такие ребята могут пойти на преступление, а нередко стать жертвой преступного посягательства.

Что касается ситуации с 14-летней школьницей, то девочка неплохо учиться, воспитывается, по мнению педагогов, в благополучной семье. Причины, по которым подросток не желает возвращаться домой, еще предстоит выяснить. Это необходимо для того, чтобы понять, как в дальнейшем строить профилактическую работу с ребенком».



Татьяна Анатольевна разъяснила, что если причина ухода кроется в противоправном поведения в отношении «потеряшки», то на защиту его становятся правоохранительные органы. В иных случаях инспектора работают с самим подростком, а родители и учителя становятся их главными помощниками. В этих случаях основная задача взрослых – социальная адаптация несовершеннолетнего.



Также инспектор напомнила, что о случаях жестокого обращения с детьми можно сообщить по телефону круглосуточной горячей линии «Ребенок в опасности»: (8-4152)-23-06-53.

Как сами подростки, так и их родители, столкнувшись с вечной проблемой «отцов и детей», могут обратиться в Центр социальной помощи семье и детям за консультативной помощью. Адрес: Ключевская, д. 28, (имеется стационарное отделение для несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации), телефон: (8-4152)-42-52-34.



Помочь найти общий язык с детьми помогут специалисты-психологи Камчатского краевого центра реабилитации и коррекции (ул. Атласова, д.22, рабочий телефон: (8-4152)-42-22-05).



Несовершеннолетние могут обратиться за любой помощью и советом по детскому телефону доверия: 8-800-200-0122 (звонок анонимный).



В конце беседы детский инспектор еще раз напомнила родителям, что ребенок – это не «растение», его нужно не только одевать, обувать, вкусно кормить и контролировать учебу, его нужно воспитывать: давать советы, одобрять, порицать, просто разговаривать. «Для этого Вам, уважаемые взрослые, необязательно быть специалистом детской психологии или педагогики», – добавила сотрудник правоохранительных органов.



Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому



