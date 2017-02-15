Медовый гашиш

15.02.2017 15:04:44 (GMT+12)

Установив личность потребителя гашишного масла еще в ноябре прошлого года, оперативники отследили всю цепочку наркотрафика.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики задокументировали факты реализации гашишного масла, а также установили, кто и каким образом доставлял наркотическое средство на полуостров.



Полимерные пакетики с расфасованным на дозы гашишем, «заправленные» отравой шприцы, жестяные банки, наполненные наркотиками, злоумышленники хранили в своих квартирах, гаражах, автомобилях. Полицейские изъяли у подозреваемых более полутора литров масла каннабиса.



Сотрудники уголовного розыска задержали четверых местных жителей в возрасте от 29 до 48 лет.

По итогам работы оперативников сотрудниками следственного отдела ОМВД России по ЗАТО Вилючинск возбуждено семь уголовных дел по линии незаконного оборота наркотиков.

29-летний вилючинец, который привозил наркотик на Камчатку в банках с медом, в рамках расследования арестован, остальные находятся под подпиской о невыезде.



Расследование уголовных дел продолжается.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

