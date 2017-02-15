Перепутал карманы

15.02.2017 15:01:04 (GMT+12)

Мильковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено два уголовных дела в отношении генерального директора коммерческой организации ООО «Мильковское», осуществляющей производственную деятельность на территории села Мильково. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев руководителем организации) и ч.1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев руководителем организации).



По версии следствия, в период с августа по декабрь 2016 года подозреваемый, в нарушение действующего федерального законодательства, не исполнил в полном объеме обязанность работодателя по выплате заработной платы трем работникам предприятия, в общей сумме свыше 245 тысяч рублей.



Кроме того, в период с сентября 2016 года по январь 2017 года подозреваемый, частично не выплатил работнику склада заработную плату в сумме свыше 77 тысяч рублей.

Действиями генерального директора работникам предприятия причинен материальный вред, моральные страдания, обусловленные отсутствием средств к существованию и нарушение конституционных прав граждан на вознаграждение за труд.



В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.





Елена МАТАФОНОВА, cтарший помощник руководителя следственного управления



